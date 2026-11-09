Carolina Cruz revela cómo se llevan sus hijos con Jamil Farah

La conductora de Caracol Televisión aclara que Jamil Farah es un gran amigo para Matías y Salvador, respetando siempre el vínculo con Lincoln Palomeque.

La presentadora Carolina Cruz, figura reconocida por su participación en el programa Día a día de Caracol Televisión, ha esclarecido una de las dudas más frecuentes entre sus seguidores en redes sociales. En respuesta a un interrogante directos recibido durante una dinámica de preguntas y respuestas en la plataforma Instagram, la vallecaucana detalló la naturaleza del vínculo afectivo que une a su actual pareja, el piloto y modelo Jamil Farah, con sus hijos Matías y Salvador.

La relación familiar con Jamil Farah y sus hijos

Jamil Farah mantiene una relación sentimental con Carolina Cruz desde el año 2023, habiendo superado ya más de un año de convivencia pública. Ante la consulta específica de internautas sobre por qué no aparecen frecuentemente juntos en las publicaciones oficiales de la conductora, Cruz optó por la franqueza y la transparencia. La presentadora confirmó que la dinámica entre sus hijos y su novio es positiva, describiendo una armonía basada en el respeto mutuo y la amistad.

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Límites claros entre el noviazgo y la paternidad

Es fundamental destacar la posición firme que Carolina Cruz ha mantenido respecto al rol de Jamil Farah dentro del núcleo familiar. La conductora aclaró que su actual pareja no ocupa el lugar del padre biológico, sino que actúa bajo la categoría de un gran amigo. Este límite es crucial para mantener la estabilidad emocional de los menores, asegurando que la figura paterna tradicional no se vea desplazada ni sustituida en la jerarquía afectiva de los niños.

El legado de Lincoln Palomeque y la coparentalidad

Carolina Cruz y el actor Lincoln Palomeque compartieron una relación sentimental de más de una década, fruto de la cual nacieron Matías y Salvador. A pesar de anunciar su separación en el año 2022, la pareja ha logrado establecer una dinámica de coparentalidad respetuosa. Cruz enfatizó que el vínculo entre sus hijos y su exesposo es hermoso y sagrado, garantizando que Jamil Farah comprende y respeta esta realidad sin intentar interferir en la autoridad paterna de Lincoln.

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Compromiso con el bienestar emocional de los menores

La estrategia de Carolina Cruz se centra en priorizar el bienestar psicológico de sus hijos por encima de cualquier consideración mediática. Al definir a Farah como alguien que ama a su mundo y a ella misma, la conductora busca normalizar la presencia de figuras de apoyo externas sin comprometer la integridad familiar tradicional. Esta postura permite una integración suave, donde la confianza se construye gradualmente a través de la amistad y no mediante la imposición de roles parentales.

Proyección de la nueva etapa sentimental y familiar

Con estas declaraciones, la presentadora consolida su narrativa de transparencia en un entorno digital donde la privacidad es frecuentemente vulnerada. La claridad sobre la relación entre Jamil Farah, Matías y Salvador sirve para calmar las sospechas de la audiencia y establecer un precedente de honestidad. El futuro de esta dinámica dependerá de la continuidad de estos límites respetuosos, permitiendo que la familia extienda su círculo de confianza sin generar conflictos internos.