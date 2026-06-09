Carolina Serrano: de la incertidumbre a la conquista internacional

La actriz santandereana Carolina Serrano relata su trayectoria desde el modelaje hasta la actuación, superando obstáculos económicos y personales, y alcanzando renombre en producciones nacionales y plataformas internacionales como ViX, con miras a mercados como España y Estados Unidos.

La actriz bumanguesa Carolina Serrano hace parte de producciones nacionales e internacionales y cada vez se abre más camino en la industria audiovisual. A los 16 años dejó su casa con una maleta cargada de incertidumbre y un sueño que todavía no tenía nombre.

Hoy, Carolina Serrano aparece en producciones nacionales e internacionales, hace parte de la serie de ViX y se ha convertido en una de las actrices santandereanas que abre camino en una industria donde la perseverancia suele ser tan importante como el talento. Su historia no comenzó frente a una cámara ni sobre un escenario. De niña quería ser doctora o abogada.

Sin embargo, a los 14 años su estatura y contextura llamaron la atención de quienes veían en ella potencial para el modelaje. Fue su madre quien la animó a dar ese primer paso.

"Yo no soñaba con ser actriz. Realmente llegué a este mundo por casualidades de la vida", recuerda. A los 16 años Carolina Serrano dejó Bucaramanga para perseguir un futuro incierto. Hoy, Carolina Serrano hace parte de producciones nacionales e internacionales y se abre camino en la industria audiovisual latinoamericana.

Aquella carrera como modelo le permitió trabajar desde muy joven y descubrir nuevos escenarios. Uno de ellos apareció de manera inesperada durante la grabación de una producción sobre la historia de Antonia Santos en Santander. Lo que parecía un trabajo de modelaje terminó siendo su primer acercamiento a la actuación.

"Nos llevaron a una finca para lo que supuestamente era un evento. Cuando llegamos nos dijeron que éramos las actrices. Yo ni siquiera entendía qué estaba pasando", cuenta entre risas. Aunque aquella experiencia pasó desapercibida en su momento, años después sería el punto de partida de una vocación que transformaría su vida.

Mientras trabajaba como presentadora en un programa de televisión local, Carolina entrevistó al comediante Alejandro Riaño. Durante ese encuentro recibió una observación que marcaría su futuro.

"Me dijo: '¿Y tú por qué no actúas? Podrías ser una muy buena actriz'. Esa idea se me quedó dando vueltas en la cabeza". En ese momento atravesaba una etapa de búsqueda personal.

No había podido ingresar a la universidad y estaba intentando encontrar un camino profesional. La actuación apareció como una posibilidad inesperada. Con esa ilusión se trasladó a Bogotá para estudiar en la Casa del Teatro Nacional. Superó la audición de ingreso, pero la realidad económica le impidió matricularse. participó como público en programas de televisión y aprovechó cada oportunidad para aprender.

Fue una pequeña aparición, pero también una señal de que el esfuerzo empezaba a abrir puertas. Cuando Carolina habla de las cualidades que la han llevado a conquistar escenarios internacionales, hay una palabra que surge de inmediato: berraquera.

"La berraquera se traduce en resiliencia. Es esa fuerza que nos impulsa a salir de nuestra zona de confort y enfrentarnos a lo desconocido", afirma. Esa misma fortaleza fue la que la sostuvo cuando pensó en abandonar definitivamente la actuación. Durante varios años el camino estuvo lleno de obstáculos y la incertidumbre parecía más grande que las oportunidades.

"Llegó un momento en que desistí completamente. Sentí que no podía seguir luchando por algo tan difícil". Pero cuando estaba a punto de cerrar esa etapa de su vida apareció una persona clave: su actual mánager, José Rivera.

"Él vio una lucecita que yo misma había dejado de ver. Me dijo que no podía retirarme sin haberlo intentado de verdad". La invitación fue el comienzo de una nueva etapa. Juntos construyeron una estrategia profesional que, en pocos años, impulsó su carrera hacia proyectos cada vez más importantes. serie mexicana producida para ViX, una plataforma que le ha permitido llegar a públicos internacionales.

La experiencia de ver su trabajo cruzar fronteras ha sido una de las mayores satisfacciones de su carrera.

"Es impresionante darse cuenta de que personas de lugares que uno jamás imaginó están viendo lo que haces. Cuando participé en proyectos que llegaron a plataformas internacionales entendí que el talento colombiano puede llegar a cualquier parte del mundo", recalca. Aunque reconoce que ha alcanzado metas importantes en poco tiempo, Carolina siente que todavía queda mucho camino por recorrer.

Entre sus objetivos aparecen mercados como España y Estados Unidos, lugares donde espera continuar desarrollando su carrera sin dejar de representar a Santander.

"Soy una persona que desde que salió de su casa ha trabajado por todo lo que se propone. Quiero seguir conquistando escenarios y llevar el nombre de Santander cada vez más lejos", asegura. Mientras tanto, continúa preparándose, estudiando y perfeccionando su oficio. Porque si algo ha aprendido es que el talento necesita disciplina para crecer.

Por eso, cuando piensa en las niñas y jóvenes que sueñan con una carrera artística, su mensaje es claro: tener paciencia, trabajar todos los días y nunca dejar de formarse





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