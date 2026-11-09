Carolina Valencia gana el concurso del Mejor Dulce del Oriente Antioqueño con Montañitas de Oriente

La ingeniera agroindustrial Carolina María Valencia conquistó el quinto concurso de la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño con sus galletas Montañitas de Oriente, fusionando sabores tradicionales en una innovación culinaria única.

La ingeniera agroindustrial Carolina María Valencia se alzó con el primer lugar en la quinta edición del concurso para descubrir el Mejor dulce del Oriente Antioqueño, organizado por la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño. Su creación, bautizada como Montañitas de Oriente, consiste en una galleta redonda y amarilla inspirada en la arepa tradicional, elaborada con mazorca y ofrecida en tres variantes diferenciadas por sus rellenos especiales.

El origen de Montañitas de Oriente

La receta definitiva no fue el resultado de un simple ensayo, sino de un largo proceso de investigación y prueba y error iniciado en 2025. Inicialmente, Valencia presentó un cheesecake de quesito con dulce de tomate de árbol en el mismo certamen, pero al no ganar, decidió buscar una preparación que sintetizara de manera auténtica los sabores de los 23 municipios de la subregión. Su objetivo era crear algo que la identificara como chef repostera y que resaltara la idiosincrasia local.

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La inspiración llegó al recordar la presencia constante de las arepas en los desayunos y comidas de su infancia. Valencia buscó sacar una versión dulce de ese círculo de maíz, trabajando con seis tipos de masa en más de 14 ensayos diferentes. El resultado fue una galleta crujiente que conserva el afrecho del maíz y deja en la boca el sabor a chócolo, pero con un perfil dulce y la firmeza necesaria para ser empacada correctamente.

Las tres versiones innovadoras

Montañitas de Oriente se distingue por tres rellenos cuidadosamente diseñados para evocar la cultura gastronómica antioqueña. La variedad Tinto campesino incorpora una crema inspirada en la combinación clásica de café y panela. La versión Nubes de Oriente presenta una mezcla que imita el sabor del tradicional quesito antioqueño, mientras que Chocolate de la abuela ofrece una unión de esta bebida con especias tradicionales.

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La estructura de la galleta fue pensada para llevar un desayuno paisa a un formato portátil. Valencia identificó que el acompañante natural de una arepa es el quesito, lo que la llevó a desarrollar rellenos que complementaran la textura y el sabor de la masa de maíz. Cada versión busca equilibrar la crocancia exterior con la suavidad interna de los rellenos.

De la floricultura a la repostería artesanal

Valencia no siempre se dedicó a la cocina; durante 14 años trabajó en el sector floricultor. Su ingreso al mundo de los postres comenzó como un método para reducir el estrés y compartir más tiempo con su hijo, iniciando con la elaboración artesanal de chocolates. Le gustó tanto el proceso que comenzó a estudiar chocolatería, aprovechando su formación como ingeniera para transformar procesos.

El espaldarazo definitivo para cambiar de carrera llegó en 2011, cuando ganó el concurso gastronómico Antójámete de Antioquia con sus trufas de chocolate. Con el apoyo de familiares y amigos, decidió fundar Micaía Repostería, una empresa ubicada a una cuadra del parque principal de La Ceja. El nombre de la marca proviene del hebreo y significa ¿Quién es como Dios?.

Impacto cultural y futuro gastronómico

El reconocimiento de la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño visibiliza a reposteros profesionales y aficionados que preservan las costumbres regionales. La colección de Valencia incluye actualmente más de 40 tipos de galletas y más de 14 de tortas. Este triunfo reafirma el valor de la gastronomía local como un vehículo para conectar las raíces con la innovación culinaria contemporánea.