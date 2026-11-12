Carolina Wiesner cierra gestión en Instituto Nacional de Cancerología

Carolina Wiesner concluye su liderazgo en el INC tras más de una década, destacando avances en investigación y los retos pendientes en el sistema de salud colombiano.

Carolina Wiesner ha concluido su trayectoria al frente del Instituto Nacional de Cancerología tras más de diez años de liderazgo institucional. La médica cirujana se despide de la entidad con un balance que destaca la transformación científica y laboral, aunque señala los desafíos estructurales que persisten en el sistema de salud colombiano.

Historia y legado del INC

Carolina Wiesner se convirtió en la primera mujer en dirigir el Instituto Nacional de Cancerología en sus 92 años de historia. Llegó a la dirección en 2015, nombrada por el entonces ministro de Salud, Alejandro Gaviria, y fue ratificada durante los gobiernos de Juan Manuel Santos, Iván Duque y Gustavo Petro. Su continuidad fue respaldada por la tradición técnica de la institución, que ha evitado que el cargo sea considerado una cuota política.

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Durante su gestión, Carolina Wiesner impulsó una transformación profunda para fortalecer las capacidades científicas y de investigación del Instituto. Promovió un nuevo modelo jurídico y laboral diseñado para retener el talento humano especializado. Además, puso en marcha un proyecto ambicioso para la producción nacional de anticuerpos monoclonales biosimilares, un paso significativo para la autonomía tecnológica en salud.

Avances y Plan Decenal

En uno de sus últimos objetivos institucionales, Carolina Wiesner acompañó la construcción del Plan Decenal para el Control del Cáncer 2026-2035. Esta hoja de ruta orientará los esfuerzos de Colombia frente a esta enfermedad durante los próximos años. El Instituto ha trabajado históricamente en el registro nacional de cáncer, recibiendo orientación técnica de la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer para dar seguimiento a la incidencia de casos nuevos.

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Wiesner afirma que el cáncer ha dejado de ser una enfermedad letal para convertirse en una patología crónica manejable. Sin embargo, advierte sobre las deudas pendientes que afectan a los pacientes. Entre los principales retos identificados se encuentran la fragmentación de la atención oncológica y las dificultades para acceder a diagnósticos oportunos y precisos.

Retos persistentes en Colombia

El alto costo de los medicamentos innovadores y la escasez de especialistas son barreras críticas que continúan afectando el sistema. Carolina Wiesner señala que, a pesar de los avances, estos factores limitan la igualdad en el acceso a tratamientos de calidad. La fuga de especialistas hacia el sector privado o el exterior agrava la situación, dejando al sistema público con brechas importantes en la cobertura.

A pesar de estos obstáculos, Carolina Wiesner expresa sentirse realizada y satisfecha con su gestión. Considera un honor representar al Instituto Nacional de Cancerología y destaca el talento humano especial y técnico del equipo con el que trabajó. Su experiencia refleja la posibilidad de que el Estado sea innovador y eficiente, desmintiendo la representación social de ineficiencia burocrática.