Carolina Wiesner termina gestión en el Instituto Nacional de Cancerología tras 11 años

El Ministerio de Salud oficializa la salida de Carolina Wiesner Ceballos del INC tras una década de liderazgo, coincidiendo con la presentación del Plan Decenal para el Control del Cáncer en Colombia.

El Ministerio de Salud y Protección Social confirmó este viernes, 6 de noviembre de 2026, la conclusión del mandato de la doctora Carolina Wiesner Ceballos como directora general del Instituto Nacional de Cancerología (INC). La funcionaria ejerció el cargo durante once años, marcando un hito significativo en la historia de la entidad de salud pública colombiana.

Reconocimiento oficial y legado institucional

La cartera sanitaria emitió un comunicado oficial expresando su más alto reconocimiento y agradecimiento hacia Carolina Wiesner Ceballos por su liderazgo, compromiso y dedicación durante su gestión. El Ministerio destacó explícitamente que el trabajo realizado por Wiesner ha sido fundamental para fortalecer una institución referente en investigación, atención especializada y generación de conocimiento para la prevención del cáncer en el país.

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Se exaltó su vocación de servicio y sus aportes concretos a la atención integral de las personas con cáncer y sus familias. El Ministerio enfatizó su compromiso con el fortalecimiento de las capacidades institucionales para responder a los complejos desafíos que representa esta enfermedad, deseándole éxito en sus nuevos proyectos profesionales.

Perfil profesional y hitos durante la dirección

La doctora Carolina Wiesner Ceballos es médica cirujana y salubrista formada en la Universidad Externado de Colombia y en la Universidad de Tokio. Asumió la dirección general del Instituto Nacional de Cancerología en 2017, convirtiéndose en la única mujer en ocupar ese cargo entre los once directores que ha tenido la entidad desde su creación en 1934.

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Bajo su administración, el centro de salud consolidó su posición como referente nacional en diagnóstico y tratamiento. Su gestión recibió el reconocimiento del premio Gonzalo Jiménez de Quesada en 2023, validando el impacto de su liderazgo en la salud pública colombiana y la mejora continua de los servicios oncológicos.

Contexto del Plan Decenal y reducción de tiempos

La salida de Wiesner se produce una semana después de que el INC y el Ministerio de Salud presentaran al país el Plan Decenal para el Control del Cáncer. Esta hoja de ruta busca preparar al sistema de salud para los próximos desafíos, con metas concretas como reducir los tiempos de diagnóstico y tratamiento para mejorar la capacidad de respuesta.

Un eje central del plan es la prevención, dado que cerca del 40 % de los casos de cáncer están asociados a factores de riesgo modificables. La estrategia fija objetivos ambiciosos, como reducir los tiempos de diagnóstico de cáncer de próstata de 76,3 días en 2024 a 30 días o menos para 2035, según lo detalló la propia Wiesner en la presentación anterior.

Transición de mando y desafíos pendientes

El comunicado oficial no especifica quién asumirá la dirección del instituto en propiedad de manera definitiva. Sin embargo, mientras se adelanta el proceso de designación, la ginecóloga oncóloga Lina Trujillo, quien se desempeñaba como subdirectora de Atención Médica y Docencia, quedará al frente del INC, según publicó El Espectador.

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Esta transición ocurre en un año particularmente movido para la entidad. En abril de 2026, el INC anunció la suspensión de atención a pacientes de la Nueva EPS por falta de pagos, afectando a cientos de personas. Esta medida fue posteriormente revertida tras un acuerdo entre las partes para garantizar la continuidad de los servicios oncológicos críticos.