Carrera presidencial en Colombia: Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella en un ajustado cabeza a cabeza

La senadora Paloma Valencia reduce la brecha con Abelardo de la Espriella a solo 1,7 puntos porcentuales en la intención de voto, según la última encuesta de Invamer. Mientras tanto, Iván Cepeda mantiene el liderazgo con 44,3 %, y la desaprobación del presidente Petro alcanza el 48,9 %. Escándalos recientes, como el que involucra al Fondo de Adaptación, han contribuido al descontento generalizado.

La carrera presidencial en Colombia sigue siendo un emocionante cabeza a cabeza entre Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, quienes buscan asegurar el segundo lugar para avanzar a la segunda vuelta.

Según el sondeo más reciente de Invamer, realizado para Noticias Caracol y Blu Radio, la senadora Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático y de la coalición de centroderecha, ha reducido la brecha con el abogado Abelardo de la Espriella, líder del movimiento Defensores de la Patria, a solo 1,7 puntos porcentuales. Mientras tanto, Iván Cepeda, del Pacto Histórico y representante del oficialismo, mantiene una ventaja significativa con 44,3 % de intención de voto, seguido por De la Espriella con 21,5 % y Valencia con 19,8 %.

Otros candidatos como Claudia López, Sergio Fajardo y Santiago Botero registran cifras menores, con 3,6 %, 2,5 % y 1,4 % respectivamente. La encuesta, realizada entre el 15 y el 24 de abril, también revela un aumento en la desaprobación del presidente Gustavo Petro, que ha subido a 48,9 %, mientras que su aprobación ha descendido a 47,3 %.

Este cambio refleja el descontento creciente en la población, especialmente en medio de escándalos recientes como el que involucra a la directora del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, quien denunció un supuesto complot en su contra por parte del director de la Ungrd, Carlos Carrillo, y otros funcionarios. Rodríguez afirmó que Carrillo tenía un espía en el Fondo de Adaptación para vigilarla y obtener información, e incluso sostuvo que fue extorsionada, teniendo que pagar 20 millones de pesos.

Aunque Carrillo negó las acusaciones, Rodríguez presentó una denuncia en la Fiscalía con documentos y chats que respaldan sus afirmaciones. En cuanto a las tendencias de votación, Paloma Valencia es la candidata que más ha crecido en intención de voto desde febrero, con un aumento de 9,8 %, seguida por Iván Cepeda con 7,2 % y Abelardo de la Espriella con 2,6 %.

Esto ha permitido a Valencia acercarse significativamente a De la Espriella, reduciendo su ventaja de 8,9 % en febrero a solo 1,7 % en abril. La posibilidad de una segunda vuelta es alta, ya que ningún candidato ha alcanzado el 51 % de los votos necesarios para ganar en primera ronda.

En un escenario de segunda vuelta, Iván Cepeda lideraría con 54,6 % frente a 42,6 % de Abelardo de la Espriella, y con 51,2 % frente a 46,6 % de Paloma Valencia. En otros posibles enfrentamientos, Cepeda también superaría a Sergio Fajardo con 59,8 % contra 36,4 %, y a Claudia López con 62,6 % contra 31,6 %.

Mientras tanto, Abelardo de la Espriella derrotaría a Sergio Fajardo con 55,1 % contra 37,3 %, y Paloma Valencia también superaría a Fajardo con 59,9 % contra 33 %. La encuesta también destaca que, mientras los principales candidatos han ganado apoyo, los demás aspirantes han visto una disminución en su intención de voto. Claudia López, por ejemplo, perdió 8,1 %, y Sergio Fajardo cayó 4,1 %.

Estos resultados reflejan un panorama político volátil, con un electorado dividido y un creciente descontento con el gobierno actual





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