Carrillo cuestiona investigación de Quintero en Fomag y advierte sobre ‘oportunistas’

El director de la UNGRD, Carlos Carrillo, criticó la orden del presidente Petro a Daniel Quintero para investigar el saqueo al Fomag, argumentando que ya existe un equipo trabajando en el caso y poniendo en duda la credibilidad del nuevo Superintendente de Salud. El presidente Petro, por su parte, instó a Quintero a investigar a fondo las irregularidades y a recuperar los recursos robados a los maestros.

El director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Carrillo , ha expresado públicamente su desacuerdo con la instrucción dada por el presidente Gustavo Petro al nuevo Superintendente de Salud , Daniel Quintero , para que inicie una investigación exhaustiva sobre el presunto desfalco de recursos en el Fondo de Salud del Magisterio , conocido como Fomag .

Carrillo argumenta que ya existe un equipo competente y honesto, designado previamente por el propio presidente, que está trabajando activamente en la denuncia y combate de la corrupción dentro del Fomag. Considera que la llegada de Quintero a esta instancia podría ser más un acto de imagen que una verdadera contribución a la resolución del problema, sugiriendo que busca obtener réditos políticos a través de una investigación mediática.

La crítica de Carrillo se centra en el pasado de Quintero y su presunta vinculación con figuras controvertidas como Olmedo López, lo que, según el director de la UNGRD, pone en duda su credibilidad como adalid anticorrupción. En un mensaje directo al presidente Petro, Carrillo instó a rodearse de personas leales y comprometidas, en lugar de oportunistas que buscan aprovechar la situación para su propio beneficio.

Esta no es la primera vez que Carrillo manifiesta su oposición a la designación de Quintero en el gobierno Petro. Anteriormente, ya había advertido que su nombramiento podría perjudicar la imagen del gobierno y fortalecer a la oposición, calificándolo de un error estratégico. Carrillo enfatizó que su deber moral es ser honesto con el presidente, incluso si eso implica expresar opiniones impopulares.

Ha reiterado en varias ocasiones su preocupación por las conexiones de Quintero con Olmedo López y la posible implicación de personas cercanas al exalcalde de Medellín en el esquema de corrupción que presuntamente afecta al Fomag. Por su parte, el presidente Gustavo Petro, desde Medellín, emitió una orden directa a Daniel Quintero, instándolo a investigar a fondo las irregularidades en el Fomag.

El mandatario denunció el robo de billones de pesos pertenecientes a los maestros y maestras colombianos, administrados por Fiduprevisora. Exigió a Quintero un listado detallado de los funcionarios que hayan colaborado en este presunto desfalco y la presentación de una denuncia penal contra los presidentes de Fiduprevisora que, según Petro, obstaculizaron la implementación de la reforma a la salud propuesta por su gobierno, tanto en Antioquia como en la mayoría de los departamentos del país.

La instrucción presidencial se dio en un acto público, lo que subraya la importancia que el gobierno le otorga a la investigación del Fomag y a la recuperación de los recursos presuntamente robados. La orden de Petro busca garantizar que los maestros y maestras de Colombia puedan acceder a una atención médica de calidad y que se castigue a los responsables de la corrupción que ha afectado al sistema de salud del magisterio.

El presidente enfatizó la necesidad de proteger los derechos fundamentales a la salud de los usuarios del régimen especial del magisterio y de garantizar la transparencia en la gestión de los recursos públicos. Daniel Quintero respondió rápidamente a la orden presidencial, anunciando la apertura inmediata de una investigación en el Fomag.

A través de sus redes sociales, Quintero se comprometió a revelar las irregularidades y a identificar a los responsables del manejo de los recursos de salud de los maestros y maestras. Publicó el documento oficial que da inicio a la actuación especial, detallando las preguntas que se realizarán, los mecanismos de intervención que se utilizarán y otros aspectos relevantes de la investigación.

Quintero justificó la actuación especial argumentando la relevancia institucional del asunto, el posible compromiso de recursos públicos y el riesgo de afectación masiva al derecho fundamental a la salud de los usuarios del régimen especial del magisterio. Solicitó que se le dé prioridad a la investigación y que se le remita un primer informe de avance con los hallazgos preliminares y las necesidades de coordinación con otras dependencias de la entidad.

La respuesta de Quintero busca demostrar su compromiso con la lucha contra la corrupción y su disposición a cumplir con las instrucciones del presidente Petro. La investigación del Fomag se perfila como un desafío importante para el nuevo Superintendente de Salud, quien deberá demostrar su capacidad para llevar a cabo una investigación exhaustiva y transparente que permita esclarecer las irregularidades y sancionar a los responsables





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