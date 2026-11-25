La explosión de casi 100 kilos de pentolita frente a la Gobernación del Meta en Villavicencio dejó al menos 23 heridos. El Gobierno destinará $15.000 millones para la reconstrucción de la sede atacada por disidencias de las FARC.

La explosión de un vehículo cargado con cerca de 100 kilogramos de pentolita frente a la sede de la Gobernación del Meta en Villavicencio marcó una de las jornadas más violentas para la capital del departamento. El atentado, que se llevó a cabo durante la noche del lunes 23 de noviembre, dejó al menos 23 personas heridas y obligó al Gobierno nacional a comprometerte con la reparación integral de los daños estructurales.

Desvío presupuestal para reconstrucción del edificio

Tras la evaluación inmediata de los daños en la infraestructura pública, el presidente del Puesto de Mando Unificado en Villavicencio, Abelardo De la Espriella, confirmó que la entidad nacional asignará una cuantía de $15.000 millones de pesos. Este monto financiero está destinado específicamente a la reconstrucción de la sede de la Gobernación del Meta y de los demás edificios públicos resultantes afectados por la onda expansiva del artefacto.

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Rastro de la Renault Duster Oroch desde 2026

La investigación de inteligencia revela que la camioneta blanca Renault Duster Oroch empleada como carro bomba había sido sustraída ilegalmente ocho meses antes de la detonación. El hurto ocurrió el 12 de marzo de 2026 en el municipio de Puerto Gaitán, cuando cuatro individuos armados a bordo de motocicletas interceptaron a los ocupantes del vehículo y lo arrebataron. La denuncia oficial por este hecho se registró días posteriores al suceso.

Preparación táctica de las disidencias del conflictivo armado

Las primeras indicios apuntan a que la estructura criminal responsable del robo pertenece a las disidencias de las FARC, organización que mantuvo el control del automotor. Durante un periodo de aproximadamente ocho meses, los autores adaptaron la unidad para ocultar la carga explosiva y transportarla sin generar sospechas inmediatas. La preparación incluyó la instalación de una carpa negra en la parte trasera para resguardar los elementos detonantes.

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Rastreo mediante cámaras de seguridad del peaje

Las cámaras de seguridad de un peaje de acceso registraron el paso del vehículo a las 6:39 de la tarde del 23 de noviembre. Estos registros captaron el rostro del conductor, proporcionando una pista crucial que ya ha sido entregada a los organismos de inteligencia. La imagen permite ubicar al individuo casi tres horas antes de que ocurriera la explosión en la plaza central de Villavicencio.

Últimos movimientos del artefacto y búsqueda de cómplices

Los investigadores han cruzado información de múltiples cámaras para trazar la ruta exacta desde el área rural hasta el centro urbano. Un registro posterior ubica al vehículo cerca de la Universidad del Meta, en la intersección de la calle 39 con la carrera 33. Finalmente, otro registro de seguridad mostró a dos hombres presuntamente relacionados con el automóvil a unas dos cuadras de la Gobernación a las 9:13 de la noche, completando la reconstrucción de los minutos previos al ataque.