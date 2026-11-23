Cartagena se prepara para recibir el 2027 con megaproyectos y eventos en Four Seasons y Faranda. Descubre la oferta gastronómica y cultural de La Heroica.

Cartagena de Indias consolida su posición como destino líder mundial al ser reconocida entre las seis ciudades más deseadas del planeta en los Wanderlust Reader Travel Awards 2026. Esta distinción internacional respalda la transformación urbana y turística de La Heroica, que se prepara para recibir el cierre de 2026 y el inicio del 2027 con una oferta festiva de primer nivel. La campaña Cartagena Sí invita a la población local y a los visitantes internacionales a sumergirse en una temporada inolvidable que combina modernidad con tradición histórica.

Oferta Festiva y Alumbrado en Diciembre

El sector público y privado ha coordinado esfuerzos para iluminar la ciudad con un alumbrado navideño que abarca tanto los sectores tradicionales como las nuevas áreas de desarrollo. Las plazas del Centro Histórico albergarán una agenda cultural gratuita, garantizando espacios seguros y atractivos para familias de todas las edades. Esta iniciativa busca maximizar la experiencia del turismo en diciembre, aprovechando la brisa costera y la atmósfera mágica que caracteriza a la ciudad amurallada durante esta época del año.

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Four Seasons y Celebraciones de Fin de Año

El Four Seasons Hotel and Residences Cartagena ha estructurado una propuesta integral que se extiende desde el 26 de noviembre hasta el 1 de enero del próximo año. La cadena comienza con la tradición Friendsgiving en The Grand Grill, una cena exclusiva con vinos y champagne para celebrar el Día de Acción de Gracias. El 1 de diciembre, el hotel dará inicio oficial a las fiestas navideñas con el encendido de luces y la Noche de Velitas programada para el 7 de diciembre.

El 24 de diciembre, The Grand Grill servirá una cena especial de Nochebuena con un menú de tres tiempos al estilo familiar, complementado con espumoso y música en vivo. Al día siguiente, el 25 de diciembre, el Salón Centenario y la Pérgola serán el escenario de un brunch festivo con visita de Papá Noel para los niños. Para despedir 2026, el 31 de diciembre, el Salón de la Veracruz ofrecerá una cena de tres tiempos con entretenimiento en vivo.

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La celebración del fin de año continuará en El Palmar, el rooftop del hotel ubicado en el antiguo Club Cartagena. Este espacio panorámico será el punto de encuentro para brindar la llegada del 2027, donde la música y las vistas de la bahía acompañarán la cuenta regresiva. El 1 de enero, el Four Seasons mantendrá sus puertas abiertas para brindar un inicio tranquilo y sofisticado al nuevo año.

Experiencias Diversificadas de Faranda Hotels

La cadena Faranda Hotels & Resorts, que incluye establecimientos bajo la marca Radisson Individuals, ha diseñado estrategias diferenciadas para sus tres propiedades ubicadas en Bocagrande, el Centro Histórico y Morros. Rhonal Montes, director de operaciones de Faranda, enfatizó que cada hotel ofrece una programación única para que los huéspedes elijan su estilo de celebración. Esta diversidad abarca desde cenas formales hasta opciones informales con música en vivo.

El Hotel Caribe by Faranda Grand destaca por su oferta de Nochebuena y San Silvestre. La cena de Navidad incluye cóctel de bienvenida, buffet especial y decoración temática, con entrada gratuita para niños de 0 a 5 años. Para el 31 de diciembre, el hotel presentará tres agrupaciones musicales: Byordy y su Orquesta con salsa y merengue, Yanky la Mente Maestra con repertorio tropical, y Andrés Ariza Villazón con vallenato.

La Faranda Boutique Casa Don Luis ofrece una experiencia culinaria italiana en su restaurante Don Ignazio. El 31 de diciembre, de 6:00 p.m. a 11:00 p.m., se servirá una cena de Año Nuevo que recorre antipasto, primi, secondi y dolce. El menú incluye una bebida sin alcohol y una copa de vino, proporcionando un ambiente íntimo para celebrar el nuevo año lejos del bullicio de las grandes fiestas.

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Finalmente, la Faranda Collection Cartagena celebra el 24 de diciembre a las 8:00 p.m. en el Restaurante Bruma con buffet navideño y zona de juegos infantiles. La fiesta de San Silvestre se realiza el 31 de diciembre a las 8:00 p.m. en el Salón de Gala. Estas propiedades garantizan que Cartagena siga siendo un referente en hospitalidad y celebración para el turismo de lujo en Colombia.