Cartagena: Aguas de Cartagena inicia racionamientos para garantizar abastecimiento equilibrado y estabilidad del servicio en medio de declarados por cortes en suministro de agua potable

La empresa Aguas de Cartagena ha anunciado racionamientos como medida para garantizar un abastecimiento equilibrado y estabilidad del servicio de acueducto en toda la ciudad, mientras se adelantan acciones para optimizar el sistema. La contingencia se presenta ante variaciones persistentes e inesperadas en las características del agua cruda captada, lo que ha reducido la capacidad de producción del sistema ayudada por el incremento en las conexiones ilegales y la demanda del servicio en los sectores no programados.

Desde el pasado lunes 11 de mayo se iniciaron los racionamientos anunciados por la empresa Aguas de Cartagena (Acuacar), como una medida temporal mientras se adelantan acciones para optimizar el servicio de acueducto en toda la ciudad.

La contingencia se presenta ante variaciones persistentes e inesperadas en las características del agua cruda captada, lo que ha reducido la capacidad de producción del sistema debido a la necesidad de realizar lavados más frecuentes en los filtros y sedimentadores de la planta. A esto, se suma un incremento en las conexiones ilegales y en la demanda del servicio.

Los racionamientos se llevarán a cabo de lunes a sábado de manera sectorizada en un grupo de barrios equivalente al 15 % de la población; mientras al 85 % restante se le garantizará el servicio con la continuidad y la presión adecuada. La medida se aplicará en el horario de 8 a.m. a 6 p.m. cada día.

Acuacar hace un llamado a la ciudadanía a realizar un uso responsable del servicio y a evitar el almacenamiento innecesario de agua en los sectores no programados, ya que el sobreconsumo incrementa la demanda, afectando la continuidad y estabilidad del servicio en la ciudad





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