Cartagena amplía postulaciones para Junta Directiva de su Comisión Fílmica

La Alcaldía de Cartagena extendió el plazo para que técnicos y empresas del sector audiovisual se postulen a la Junta Directiva de la Comisión Fílmica, reforzando la participación ciudadana y la transparencia en la gestión cultural de la ciudad.

La Alcaldía de Cartagena , a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena ( IPCC ) y la Comisión Fílmica de Cartagena , anunció la ampliación del plazo para que técnicos, profesionales y empresas del sector audiovisual interesados en integrar la Junta Directiva de la Comisión Fílmica puedan postularse.

El proceso busca específicamente perfiles de los sectores técnico y empresarial cinematográfico y audiovisual, con el objetivo de consolidar la participación ciudadana en la industria y fortalecer la representación del ecosistema local. Shirley Tuñón, directora del IPCC, destacó que estos espacios democratizan la cultura y aportan transparencia, señalando que el nuevo equipo será clave para impulsar eventos cinematográficos, supervisar los intereses del sector y desarrollar estrategias técnicas, administrativas y misionales.

La convocatoria, que cierra el 26 de junio de 2026, exige que todos los aspirantes estén previamente inscritos en el Directorio de Profesionales y Empresas de la Comisión Fílmica, disponible en su página web. El proceso de votación se realizará de manera presencial el 3 de julio de 2026 en la Biblioteca del Pie de la Popa, donde la asamblea electora designará a los representantes.

Un cronograma detallado indica que la publicación de inscritos será el 27 de junio, la revisión de documentación del 27 al 30 de junio, la lista de habilitados el 30 de junio y la elección con resultados el 3 de julio. La Comisión Fílmica, creada mediante el Decreto 1764 de 2023, se ha consolidado como una plataforma de articulación para el sector, promoviendo a Cartagena como destino competitivo para producciones nacionales e internacionales, facilitando rodajes y generando oportunidades para profesionales y empresas locales





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