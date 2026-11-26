La Alcaldía de Cartagena establece nuevo pico y placa para taxis del 30 de noviembre al 1 de enero con horarios y días específicos para mejorar la movilidad.

La Alcaldía de Cartagena, actuando a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte ( Datt), ha oficializado una modificación en la normativa de restricciones vehiculares para el sector de los taxis. Esta nueva regulación, diseñada para optimizar la fluidez del transporte público individual y mejorar la movilidad general en las vías urbanas, entrará en vigor el lunes, 30 de noviembre de 2026. La vigencia de esta medida se extenderá oficialmente hasta el 1 de enero de 2027, estableciendo un marco temporal claro para los operadores del sector.

Nueva programación de restricciones vehiculares

La rotación de las placas se aplicará exclusivamente de lunes a viernes, basándose estrictamente en el último dígito de la matrícula de cada vehículo. El horario de restricción es uniforme para todos los casos, comenzando a las 6:00 a. m. del día correspondiente y finalizando a las 6:00 a. m. del día siguiente, lo que implica que los taxis no podrán circular durante ese intervalo de tiempo completo. Esta estructura busca distribuir mejor la demanda en las horas de mayor congestión vehicular.

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Lunes será el día en el que los taxis con placas terminadas en 7 y 8 estarán sujetos a la prohibición de circulación. Para el martes, la restricción afectará a los vehículos con placas terminadas en 9 y 0. El miércoles verá restringidos a los taxis con los últimos dígitos 1 y 2, asegurando una distribución equitativa de las restricciones a lo largo de la semana laboral.

La jornada del jueves estará marcada por la prohibición para taxis con placas terminadas en 3 y 4. Finalmente, el viernes será el día en que los taxis con placas terminadas en 5 y 6 no podrán circular. Esta división garantiza que ningún día de la semana tenga una concentración excesiva de vehículos excluidos, manteniendo un equilibrio relativo en la operación del servicio.

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Excepciones y fechas feriadas en el calendario

El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (Datt) ha aclarado que la restricción no se aplicará los días festivos ni en ciertas fechas especiales definidas para los meses de diciembre y enero. Específicamente, se ha establecido que no habrá pico y placa el 24 de diciembre de 2026, coincidiendo con la víspera de Navidad. Esta excepción busca facilitar el desplazamiento de los ciudadanos durante las preparaciones festivas.

La exención también incluye el 25 de diciembre de 2026, fecha de Navidad, para permitir la libre circulación el día central de las celebraciones navideñas. Asimismo, el 31 de diciembre de 2026, víspera de Año Nuevo, quedará libre de restricciones para apoyar el tránsito de personas que realizan actividades de cierre de año. La medida concluirá su ciclo con otra exención el 1 de enero de 2027, día de Año Nuevo, marcando el final oficial del periodo de vigencia de esta normativa específica.

Consecuencias prácticas y cumplimiento normativo

El Datt ha emitido un llamado directo a los conductores de taxis para que revisen atentamente la nueva programación y cumplan con la medida impuesta. El incumplimiento de estas normas conlleva riesgos de sanciones económicas y administrativas, por lo que la prevención a través de la información es la estrategia principal de la administración distrital. Se espera que el respeto a estas horas y días contribuya a una movilidad más organizada y segura para todos los usuarios de las vías de Cartagena.

Las recomendaciones para evitar sanciones incluyen verificar diariamente el último dígito de la placa y cruzarlo con el día de la semana actual. Los conductores deben tener presente estrictamente el horario de 6:00 a. m. a 6:00 a. m., ya que este es el único periodo de validez para la restricción. La planificación de jornadas de trabajo debe realizarse con antelación, organizando los turnos y actividades en función de los días prohibidos.

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Mantenerse informado a través de los canales oficiales del Datt es fundamental para estar al tanto de cualquier cambio o disposición adicional que pueda surgir durante el periodo de vigencia. El cumplimiento estricto de la restricción es el método más efectivo para evitar penalizaciones. Al respetar el pico y placa, no solo se evitan multas, sino que se contribuye activamente a la reducción de la congestión vehicular en la ciudad.