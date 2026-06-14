Cartagena: Asesinan a reciclador con 30 antecedentes; suma seis homicidios en junio

Wilfredis Moreno Julio, reciclador de 50 años con 30 anotaciones judiciales, fue asesinado por sicarios en el barrio Ceballos. Con este hecho, Cartagena registra seis homicidios en junio, cinco de ellos por sicariato.

Según estadísticas recientes, Wilfredis Moreno Julio, de 50 años y natural de Necloclí (Antioquia), se ha convertido en la persona con mayor número de antecedentes judiciales asesinada en Cartagena durante el presente año.

Ocupación: reciclador. El hecho ocurrió en el barrio Ceballos, específicamente en Diagonal 30, alrededor de las 8:50 p.m. del viernes 12 de junio. Testigos indican que dos sicarios a bordo de una motocicleta se acercaron a la víctima mientras caminaba por una calle principal; el parrillero descendió, le disparó a quemarropa y huyeron. Moreno Julio fue trasladado con vida a un centro médico cercano, pero falleció poco después.

En la morgue de Medicina Legal (Zaragocilla) se realizó la inspección técnica del cadáver por parte de la Seccional de Investigación Criminal de la Policía Nacional. La Policía Metropolitana confirmó que el occiso acumulaba 30 anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) de la Fiscalía, distribuidas así: 23 por tráfico de estupefacientes (entre 2010 y 2025), cuatro por fuga de presos (2018, 2018, 2021, 2022), una por daño en bien ajeno (2015) y dos por porte ilegal de armas (2025, 2026).

Este detalle lo convierte en el individuo con más registros penales que ha sido víctima de homicidio en la ciudad en lo corrido de 2026. Hasta el momento, las autoridades no han precisado los móviles del crimen, aunque se investigan posibles ajustes de cuentas relacionados con actividades ilícitas. Con este caso, la cifra de homicidios en Cartagena durante junio asciende a seis: cinco corresponden a sicariatos y uno a un feminicidio (Yoxana Nayarit Caguare Conde, de 28 años, en Bayunca).

Las autoridades continúan con las indagaciones para identificar y capturar a los responsables, mientras se refuerza la vigilancia en zonas de alta incidencia delictiva. Este episodio evidencia una vez más la persistencia de la violencia en la ciudad y la complejidad de los perfiles de las víctimas, que en ocasiones están vinculadas a redes criminales, lo que dificulta la elucidación de los crímenes





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