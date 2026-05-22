Cartagena avanza en la consolidación de un corredor seguro para estudiantes y una jornada cultural y artística con participación de más de 2.000 estudiantes

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, sostuvo un encuentro con representantes estudiantiles de distintas universidades de la ciudad para discutir temas relacionados con seguridad, bienestar universitario, cultura, investigación e integración juvenil. Uno de los principales compromisos asumidos por la administración distrital fue avanzar en la consolidación de un corredor seguro para estudiantes universitarios y una jornada cultural y artística con participación de más de 2.000 estudiantes en la última semana de agosto.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, sostuvo un encuentro con representantes estudiantiles de distintas universidades de la ciudad para discutir temas relacionados con seguridad, bienestar universitario , cultura, investigación e integración juvenil.

Durante la reunión, los jóvenes expusieron necesidades relacionadas con la movilidad y las condiciones de seguridad en los alrededores de los campus universitarios. Uno de los principales compromisos asumidos por la administración distrital fue avanzar en la consolidación de un corredor seguro para estudiantes universitarios. La propuesta busca atender las preocupaciones planteadas por los líderes estudiantiles sobre desplazamientos y entornos académicos, especialmente en horarios nocturnos.

El mandatario aseguró que el Distrito trabaja para concretar medidas alrededor de este proyecto en un plazo no mayor a un mes. También se retomó la discusión sobre el comedor universitario de la Universidad de Cartagena, una iniciativa dirigida a estudiantes de bajos recursos.

Sobre este tema, Turbay anunció que el próximo 28 de mayo sostendrá un encuentro con el rector Willian Malkún y representantes estudiantiles para ‘evaluar varias alternativas’ que permitan avanzar en la recuperación de este beneficio para la comunidad académica





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