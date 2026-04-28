Cartagena Avanza en la Formulación del Plan de Ordenamiento Territorial con Amplia Participación Ciudadana

La Secretaría de Planeación del Distrito lidera mesas de participación ciudadana para construir la visión de Cartagena al 2040, definiendo el futuro desarrollo urbano, rural e insular de la ciudad. El proceso avanza según el cronograma establecido, con miras a la presentación y aprobación del POT en los próximos meses.

La elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial ( POT ) de Cartagena avanza significativamente, impulsada por una amplia y activa participación de diversos sectores de la ciudad.

Desde el inicio del año 2026, concretamente desde el mes de febrero, la Secretaría de Planeación del Distrito ha liderado cerca de cuarenta mesas de participación ciudadana, un componente esencial en la fase de revisión y formulación de este crucial instrumento de planificación urbana. Estas jornadas inclusivas han reunido a una diversidad de actores sociales, incluyendo representantes de diferentes grupos poblacionales, gremios empresariales, miembros de la comunidad académica y figuras clave de instituciones estratégicas del territorio cartagenero.

El objetivo primordial de estas mesas es construir colectivamente la visión de Cartagena para el año 2040, un horizonte temporal que guiará las decisiones sobre el uso del suelo, la distribución de las actividades urbanas y la priorización de proyectos que fomenten el desarrollo integral de la ciudad, abarcando tanto las áreas urbanas como las rurales y las zonas insulares. La importancia de esta etapa participativa radica en asegurar que el POT refleje las necesidades, aspiraciones y expectativas de todos los cartageneros, promoviendo un crecimiento urbano sostenible y equitativo.

La administración distrital enfatiza que estos espacios de diálogo son fundamentales para garantizar la legitimidad y la eficacia del POT, al incorporar las perspectivas de quienes habitan y disfrutan de la ciudad. En este sentido, se han programado nuevos encuentros para las próximas semanas, buscando ampliar aún más la participación ciudadana y enriquecer el proceso de formulación del plan.

La agenda de estas mesas es dinámica y se adapta a las necesidades específicas de cada sector, abordando temas como la movilidad urbana, la vivienda, el desarrollo económico, la protección del medio ambiente y el patrimonio cultural. Se busca generar un debate constructivo y propositivo, que permita identificar soluciones innovadoras y consensuadas para los desafíos que enfrenta Cartagena en materia de planificación urbana.

La Secretaría de Planeación se compromete a garantizar la transparencia y la accesibilidad de la información relacionada con el POT, facilitando la participación de todos los ciudadanos interesados. El cronograma detallado de las mesas de participación ciudadana para los próximos días incluye varias sesiones en diferentes locaciones estratégicas de la ciudad. El 28 de abril de 2026, a las 2:30 p. m.

, se llevará a cabo una mesa en Casa Arcadia, específicamente en la Sala de Juntas, ubicada en el barrio Manga. Al día siguiente, 29 de abril de 2026, se realizarán dos sesiones: una a las 2:00 p. m. en el Edificio Portus, en el auditorio del piso 19, y otra a las 2:30 p. m. nuevamente en Casa Arcadia, Sala de Juntas.

Para el 30 de abril de 2026, la agenda contempla tres mesas: la primera a las 9:00 a. m. en el Edificio Portus, auditorio piso 19; la segunda a las 2:30 p. m. en Casa Arcadia, Sala de Juntas; y la tercera a las 2:00 p. m. también en Casa Arcadia, Sala de Juntas. Esta diversidad de horarios y ubicaciones busca facilitar la asistencia de los ciudadanos, considerando sus diferentes compromisos y necesidades.

La Secretaría de Planeación ha dispuesto de mecanismos de inscripción previa para las mesas, con el fin de organizar mejor los espacios y garantizar una participación efectiva. Se anima a todos los interesados a registrarse a través de la página web de la Secretaría o a través de los canales de atención al ciudadano.

Además de las mesas presenciales, se están explorando alternativas de participación virtual, como foros en línea y encuestas, para llegar a un público más amplio y diverso. El objetivo es que todos los cartageneros tengan la oportunidad de expresar sus opiniones y contribuir a la construcción del POT.

La administración distrital reitera su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, asegurando que todas las opiniones y propuestas recogidas en las mesas de participación ciudadana serán tenidas en cuenta en la formulación final del plan. La Secretaría de Planeación ha establecido un cronograma ambicioso para la finalización y aprobación del POT.

Se espera que las mesas de participación ciudadana se extiendan hasta el mes de julio de 2026, momento en el que también se concluirá la actualización de los documentos correspondientes a la etapa de formulación. En agosto del mismo año, se prevé la presentación formal del POT ante las autoridades ambientales competentes, con el fin de obtener su aval y concertación.

Este proceso de concertación ambiental es fundamental para garantizar que el POT sea compatible con las políticas de protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Posteriormente, se espera que en octubre de 2026, el proyecto de acuerdo que contiene el POT sea radicado ante el Concejo Distrital para su debate y aprobación.

La aprobación del POT por parte del Concejo Distrital marcará un hito importante en la planificación urbana de Cartagena, estableciendo las reglas del juego para el desarrollo de la ciudad en los próximos años. La Secretaría de Planeación se encuentra trabajando en estrecha colaboración con el Concejo Distrital para garantizar un proceso de aprobación ágil y eficiente.

Se espera que el POT entre en vigor a principios del año 2027, convirtiéndose en el instrumento de planificación urbana que guiará el crecimiento y el desarrollo de Cartagena durante las próximas décadas. La administración distrital confía en que el POT será un instrumento eficaz para construir una ciudad más justa, equitativa y sostenible para todos los cartageneros





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