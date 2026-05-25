Cartagena avanza hacia una nueva ruta directa con Air Europa para reforzar su conectividad con Madrid

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, y Javier Hidalgo, propietario de Air Europa, negocian la apertura de al menos tres vuelos semanales entre Cartagena y Madrid, tras la suspensión de Plus Ultra, con el objetivo de ampliar la oferta aérea, captar la creciente demanda española y dinamizar la economía local.

El alcalde de Cartagena , Dumek Turbay Paz, sostuvo una reunión estratégica con Javier Hidalgo, propietario de Air Europa , con el objetivo de impulsar la apertura de una nueva conexión aérea directa entre Cartagena y Madrid.

La iniciativa surge como respuesta a la reciente suspensión de las operaciones de Plus Ultra, anunciada para el 2 de junio por dificultades financieras y operativas, que dejó a la ciudad sin una de sus rutas internacionales más demandadas. Ante la carencia de una oferta suficiente, el Distrito, a través de la Secretaría de Turismo y el Comité de Conectividad, ha comenzado a acercarse a Air Europa para estudiar la viabilidad de al menos tres frecuencias semanales entre ambas capitales, con el fin de cubrir una demanda que estiman supera ampliamente la capacidad actual.

Durante el encuentro, ambas partes presentaron datos que subrayan el potencial comercial del proyecto. En 2025, más de 24 000 pasajeros realizaron el trayecto entre Madrid y Cartagena; de ese total, 15 198 viajaron en vuelos directos y alrededor de 9 000 tuvieron que efectuar escalas en ciudades como Bogotá, Medellín o Ámsterdam por la limitada oferta aérea.

La posible incorporación de Air Europa permitiría a Cartagena conectarse con la extensa red de la compañía, que enlaza la capital española con más de 350 destinos internacionales. Esto multiplicaría las opciones de los viajeros y reforzaría la posición de Cartagena como punto de acceso a Latinoamérica, Europa y África.

Además, el Distrito resaltó el crecimiento sostenido del turismo español hacia Colombia: en 2024 se registraron 231 632 viajeros provenientes de España, y se proyecta un aumento del 21 % para 2025, con un 80,6 % de esos turistas buscando ocio y descanso y cerca del 50 % interesado en actividades culturales. Javier Hidalgo manifestó que Cartagena representa una pieza clave en la estrategia de expansión de Air Europa en América Latina.

Según sus palabras, la ciudad ofrece una combinación única de atractivo turístico, actividad comercial y una ubicación geográfica que facilita la conexión con otras terminales colombianas, alejándose de la congestión que presenta Bogotá. La alcaldía, por su parte, está dispuesta a respaldar el proyecto brindando el apoyo necesario para que el proceso de obtención de permisos y la puesta en marcha de la ruta se lleve a cabo sin contratiempos.

En caso de concretarse, la nueva línea no solo mejoraría la conectividad entre Colombia y España, sino que también impulsaría sectores estratégicos de la economía cartagenera, como el turismo, la hotelería, el comercio y los servicios logísticos, generando empleo y dinamizando la actividad empresarial local





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