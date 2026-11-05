Cartagena busca crear Empresa Oficial de Servicios Públicos con Acuerdo 125 de 2026

El alcalde Dumek Turbay Paz radicó ante el Concejo Distrital el Proyecto de Acuerdo 125 de 2026 para constituir una empresa pública de servicios en Cartagena que fortalezca la gestión del agua y el saneamiento.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, presentó oficialmente el Proyecto de Acuerdo N.° 125 de 2026 ante el Concejo Distrital con el objetivo primordial de autorizar la creación de la Empresa Oficial de Servicios Públicos de Cartagena S.A.S. E.S.P. Esta nueva entidad, que operará bajo un modelo 100 % público, tendría al Distrito como su único accionista y su misión central consistiría en fortalecer la gestión integral de los servicios públicos en la ciudad. La iniciativa busca establecer una estructura administrativa dedicada exclusivamente a optimizar la prestación de estos servicios esenciales para la población cartagenera.

Replanteamiento estratégico de la gestión pública

La novedad de esta propuesta radica en que el mandato distrital retiró anteriormente una iniciativa similar para proteger un proyecto considerado vital para el desarrollo local, evitando así vicios procesales que hubieran retrasado su aprobación. Según el Distrito, la anterior solicitud fue retirada estratégicamente para salvaguardar lo que se considera uno de los planes más necesarios y de mayor interés público, asegurando que el nuevo trámite se ejecute sin interferencias legales. Por esta razón, el mandatario decidió volver a radicar la propuesta actualizada con la numeración 125 de 2026, garantizando que el proceso siga todos los pasos legales requeridos para su viabilidad y ejecución eficiente en el futuro.

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Posiciones críticas de agremiaciones y ciudadanía

Durante la audiencia pública, Mónica Fadul, representante del Consejo Gremial de Bolívar, expuso una serie de argumentos detallados sobre la urgencia de la inversión hídrica. Fadul señaló que lo prioritario es garantizar el acceso al agua potable mediante inversiones masivas, en lugar de cambiar estructuras administrativas sin antes contar con información completa. La representante enfatizó que el modelo mixto actual debe ser defendido y que la entrada a cualquier nuevo servicio debe esperar la resolución de situaciones jurídicas contractuales pendientes. Además, instó a que el gobierno corporativo quede escrito en el acuerdo normativo y no aplazado a los estatutos, asegurando reglas claras sobre los recursos financieros.

Defensa del modelo actual y estabilidad laboral

Otros participantes como Daniel Vélez y Orlando Arrieta expresaron preocupaciones sobre la independencia técnica y el impacto laboral en los trabajadores actuales. Daniel Vélez solicitó que la nueva compañía mantenga una autonomía operativa similar a la existente, evitando repetir errores de antiguas empresas públicas que operaron con deficiencias. Por su parte, Orlando Arrieta, trabajador de la actual prestadora, alertó sobre la necesidad de definir las garantías laborales de los empleados de Aguas de Cartagena. Arrieta manifestó su preferencia por la estructura actual, argumentando que la creación de una nueva entidad podría generar incertidumbre laboral y descuidar a la población trabajadora que ha contribuido al funcionamiento del servicio durante años.

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Evaluación técnica de Aguas de Cartagena

Jhon Montoya Cañas, gerente de Aguas de Cartagena, presentó un análisis riguroso sobre las implicaciones técnicas y financieras de la propuesta. Montoya Cañas resaltó que la decisión trasciende la mera estructura institucional y afecta directamente la viabilidad técnica, la sostenibilidad fiscal y la protección de activos públicos. El gerente enfatizó que cualquier cambio debe sustentarse en criterios técnicos, jurídicos, financieros y de largo plazo, priorizando la garantía de agua potable y saneamiento para más de un millón de habitantes. Su postura cuestiona objetivamente si la empresa oficial ofrece capacidades superiores a las que el Distrito ya posee mediante su participación accionarial del 50 % en la actual empresa.

Implicaciones económicas y operativas

La evaluación técnica también incluyó el análisis del derecho de veto estatutario y la titularidad exclusiva de toda la infraestructura del servicio que mantiene el Distrito. Montoya Cañas subrayó que es fundamental contrastar los beneficios reales de la creación de la nueva entidad frente a la eficiencia ya demostrada en más de tres décadas de operación. Los argumentos presentados sugieren que un cambio estructural drástico podría no aportar las mejoras operativas necesarias si no se resuelven primero los problemas de fondo relacionados con la gestión actual. Esta postura pone en evidencia la complejidad de reformar sistemas de servicios públicos que operan bajo modelos de asociación público-privada o mixta consolidados.

Reacciones del cuerpo legislativo distrital

Los concejales del Concejo Distrital también aportaron sus perspectivas críticas para la definición final del proyecto de ley. El concejal Armando Córdoba, del partido Alianza Verde, señaló que la propuesta requiere mayor claridad en cuanto al modelo de implementación para la prestación del servicio de energía eléctrica. Su intervención destaca que la ambigüedad en los alcances específicos de la nueva empresa podría generar desafíos regulatorios futuros. Los legisladores están evaluando cómo asegurar que la nueva estructura administrativa cumpla con las expectativas de calidad y eficiencia sin comprometer la estabilidad de los servicios existentes. Este debate refleja la necesidad de un consenso político y técnico sólido antes de aprobar cualquier cambio significativo en la gestión de los recursos públicos.