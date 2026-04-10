Cartagena enfrenta nuevo corte de agua este domingo: Más de 120 barrios afectados

Aguas de Cartagena anuncia interrupción del suministro de agua el 12 de abril debido a trabajos de mejora y ajustes en la planta El Bosque. Se espera que la medida impacte a un gran número de barrios y urbanizaciones, con recomendaciones para la población.

Un nuevo corte de agua afectará a Cartagena este domingo 12 de abril, una medida que impactará a más de 120 barrios de la ciudad. Aguas de Cartagena ( Acuacar ) ha anunciado esta interrupción del suministro como parte de una serie de trabajos programados para mejorar la infraestructura y garantizar un abastecimiento más eficiente a la población.

Según explicó el gerente general de Acuacar, John Montoya Cañas, aunque la Planta de Tratamiento de Agua Potable El Bosque, que abastece a gran parte de Cartagena, opera al 100% de su capacidad, en los últimos días se ha detectado una disminución en la producción de metros cúbicos de agua. Esto ha generado afectaciones en diversas comunidades y ha impulsado la necesidad de tomar medidas correctivas urgentes. Esta situación, según el directivo, está directamente relacionada con el aumento de la demanda de agua en la ciudad. Actualmente, Cartagena enfrenta el desafío de atender las necesidades de cerca de 210 asentamientos, donde más de 20.000 familias requieren acceso al servicio hídrico. Adicionalmente, se han detectado conexiones irregulares en algunos sectores, lo que agrava la situación. Se han identificado zonas no regularizadas que están obteniendo agua mediante intervenciones no autorizadas en las redes, utilizando motobombas y extrayendo el recurso de manera indebida, lo que impacta negativamente en el suministro para todos los usuarios. Acuacar ha informado que las acciones del domingo forman parte de un plan de respuesta inmediata mientras se ejecutan obras estructurales a largo plazo para fortalecer el sistema de acueducto en la ciudad. Estas obras buscan aumentar la capacidad de producción de agua y corregir las bajas presiones que se han registrado en varios sectores, un problema recurrente que afecta la calidad de vida de los ciudadanos. La intervención programada también se justifica por la calidad del agua cruda que está llegando a la planta, lo que exige ajustes en el proceso de tratamiento, y por la necesidad de efectuar ajustes en un sedimentador de la planta tres, un componente clave para garantizar la pureza del agua distribuida. Se estima que alrededor de 100 mil usuarios se verán afectados por esta interrupción temporal del servicio. El corte de agua, que comenzará a las 5:00 a. m. y finalizará a las 5:00 p. m., afectará a un extenso listado de barrios y urbanizaciones. Entre los sectores afectados se encuentran: Pablo VI I y II, Loma Fresca, Petare, República del Caribe, Paraíso II, Palestina, La Heroica, San Vicente de Paúl, La Primavera, 13 de Mayo, La Paz, Sinaí, Lomas de San Francisco, San Bernardo de Asís, San Francisco (sector Las Canteras); La María; sectores Los Corales, Panorama y Lomas del Peyé; La Esperanza (sector Las Delicias). También se verán afectados Manga, San Pedro Libertad, El Espinal; Conjunto Residencial Tequendama, El Toril, La Quinta, Alcibia, La Esperanza, San Francisco, 7 de Agosto, Lomas de San Francisco, La Candelaria, María Auxiliadora, Boston, El Líbano y Salim Bechara. Olaya Herrera (sectores 11 de Noviembre, Rafael Núñez, Ricaurte, Central, Progreso, La Magdalena, Playa Blanca, Zarabanda, Fredonia, Nuevo Paraíso, Pantano de Vargas y Las Américas). Adicionalmente, se verán afectados Castillete, Costa Linda, Villa Olímpica, República de Venezuela, La India, 13 de Junio, Alpes Club, Terraza Los Alpes, Chapacuá, Viejo Porvenir, Los Cerezos, El Gallo, Madrigal, Las Margaritas, Nuevo Milenio, Ucopín, Urbanización Sevilla, Los Cocos, Villa Rosita, Brisas de La Cordialidad, Comercio Doña Manuela, Terminal de Transportes, San José Obrero y Nuevo Porvenir. Otros sectores incluyen Bruselas, Juan XXIII, Alto Bosque, El Refugio, Loma del Marión, Urbanización Buenavista, Nuevo Chile, Chile, Nuevo Bosque, La Campiña, Barlovento, Britania, Los Caobos, Los Corales, Bahía, La Fragata, Colegio INEM, Almirante Colón, Los Caracoles, Santillana de Los Patios, Universidad del Sinú, El Country, Parque Residencial El Country, Los Almendros, La Troncal, Villa Andrea, El Carmen, Las Delicias y El Rubí. También se incluyen los corregimientos y urbanizaciones Arroyo de Piedra, Bayunca, Pontezuela; La Carolina, Huellas Alberto Uribe, Huellas Juan Pablo II, Villas de La Candelaria, Villa Estrella, El Pozón, urbanizaciones Ciudad del Bicentenario, Flor del Campo, Colombiatón, Villas de Aranjuez, Urbanización Parque de Bolívar, Henequén y Colinas de Betania. Ante la interrupción temporal del suministro de agua, se recomienda a los usuarios tomar precauciones para garantizar la seguridad y la salud. Es fundamental evitar almacenar agua en recipientes que hayan contenido previamente insecticidas o sustancias químicas peligrosas, incluso si han sido limpiados, ya que podrían contaminar el agua potable. Se aconseja no colocar los contenedores de agua directamente en el piso para prevenir la contaminación y proteger el agua almacenada de la luz solar directa, conservándola en lugares sombreados. Se debe utilizar un utensilio limpio para extraer el agua de los contenedores y lavar y desinfectar regularmente los recipientes de almacenamiento. Finalmente, se recomienda tapar los recipientes para evitar la entrada de agentes o vectores contaminantes, garantizando así la calidad del agua almacenada durante el corte





ElUniversalCtg / 🏆 16. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Corte De Agua Cartagena Acuacar Suministro De Agua Barrios Afectados

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

120 barrios de Cartagena estarán sin agua este domingo: lista completaAguas de Cartagena realizará trabajos programados que obligarán a la suspensión del servicio por al menos 12 horas. Conozca si su barrio se verá afectado.

Read more »

A pocos minutos de Bogotá: abren museo de licores con más de 120 años de historiaLa Empresa de Licores de Cundinamarca anunció la apertura de un nuevo museo que reúne piezas, archivos y relatos que explican su evolución desde 1905.

Read more »

Crece la alarma por el asesinato de 26 mujeres en 120 días en el AtlánticoDos mujeres fueron asesinadas en menos de 24 horas: el primer caso ocurrió en Sabanagrande, mientras que el segundo en Baranoa, ambos por extorsión.

Read more »

Rehabilitarán más vías en la Localidad 2 de Cartagena: 7 barrios beneficiadosLa Alcaldía proyecta la construcción y rehabilitación en pavimento rígido de varios tramos viales en la Localidad 2 de Cartagena. Estas son las vías.

Read more »

Ejército desmanteló depósito de explosivos de las disidencias en el Catatumbo: hallaron 120 granadas para dronesLos soldados ubicaron un complejo ilegal para la elaboración de artefactos explosivos.

Read more »

Juzgan en Suecia a un hombre acusado de prostituir a su esposa con 120 individuosMaratón de radio

Read more »