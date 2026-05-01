Cartagena experimentará un día nublado y cálido con baja probabilidad de lluvias este viernes 1 de mayo

El informe meteorológico de iClima indica que Cartagena tendrá un clima estable, con temperaturas entre 26°C y 32°C, cielo nublado y escasas precipitaciones. No se prevén eventos extremos, aunque se recomienda precaución ante vientos secos y altas temperaturas.

Para este viernes 1 de mayo, Cartagena presentará un día con condiciones climáticas estables, caracterizado por un cielo mayormente nublado y una baja probabilidad de lluvias, según el informe del servicio especializado i Clima .

De acuerdo con el reporte meteorológico, la ciudad mantendrá un ambiente cálido y húmedo, con temperaturas que oscilarán entre los 26°C y los 32°C, sin que se esperen variaciones significativas en la sensación térmica. Aunque la probabilidad de precipitaciones se sitúa en torno al 30%, las lluvias, en caso de presentarse, serían ligeras o aisladas, con acumulados estimados entre 0 y 3 milímetros, lo que descarta la posibilidad de tormentas intensas o eventos extremos.

El informe destaca que, a pesar de las altas temperaturas, no se prevén alertas por calor extremo, ya que la humedad y la nubosidad ayudarán a mitigar la sensación de calor. En zonas como Barú, Islas del Rosario y el centro de la ciudad, las condiciones serán similares, con un cielo cubierto y vientos secos que alcanzarán velocidades de hasta 30 km/h, especialmente en áreas costeras y en el aeropuerto.

No se registran advertencias por tormentas eléctricas, vendavales o inundaciones, lo que sugiere un panorama climático tranquilo para la jornada. El servicio iClima recomienda a los habitantes de Cartagena estar atentos a posibles cambios en el tiempo, aunque no se anticipan situaciones de riesgo. En caso de emergencia, los números de contacto disponibles son los siguientes: [lista de números de emergencia].

Además, se recuerda a la población la importancia de mantenerse hidratados y tomar precauciones ante el sol, especialmente en horas de mayor intensidad. Para más detalles sobre el clima y su impacto en la salud, como la dermatitis atópica, se puede consultar el artículo relacionado publicado anteriormente





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