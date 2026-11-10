Cartagena fortalece seguridad en Fiestas de Independencia 2026 con vigilancia aérea

La Policía Nacional desplegará al Halcón y más de 1.300 uniformados para garantizar el orden público en Cartagena durante las Fiestas de Independencia 2026.

La ciudad de Cartagena ampliará su esquema de seguridad para las Fiestas de Independencia 2026 mediante la incorporación de vigilancia aérea especializada. En la tarde del lunes 9 de noviembre, el helicóptero Halcón de la Policía Nacional aterrizó en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez para integrarse al dispositivo oficial que protegerá las celebraciones del 11 de noviembre. Esta aeronave llegó acompañada por dos pilotos experimentados y dos técnicos del Área de Aviación Policial para fortalecer las labores de monitoreo.

Llegada del Halcón y tecnología de vigilancia aérea

La incorporación del helicóptero Halcón busca optimizar la capacidad de reacción de las autoridades frente a posibles incidentes durante los eventos festivos. Este equipo técnico cuenta con cámaras de alta tecnología, sensores térmicos avanzados, luces de seguimiento potentes y sistemas de comunicación directa con las unidades desplegadas en tierra.

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Estas herramientas tecnológicas permitirán a los cuerpos de seguridad apoyar los servicios de vigilancia continua, realizar seguimientos precisos y facilitar la atención oportuna de cualquier situación que pueda afectar la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica en la zona urbana del Distrito.

Despliegue masivo de policías y personal militar

La vigilancia aérea formará parte de un dispositivo de seguridad más amplio anunciado por el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz. El mandatario indicó que el Distrito activó un plan integral para garantizar el orden público durante las celebraciones, las cuales se extenderán hasta el próximo 16 de noviembre. Esta estrategia contempla la protección detallada tanto de residentes locales como de visitantes nacionales y extranjeros.

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La coordinación operativa estará a cargo de la Secretaría del Interior, la cual conformará un Puesto de Mando Unificado para orientar el trabajo articulado de todas las autoridades involucradas. En este esquema de seguridad participarán activamente Distriseguridad y el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte para asegurar la fluidez y el control en todos los sectores.

Por su parte, la Policía Metropolitana de Cartagena, conocida como Mecar, dispondrá de más de 1.000 uniformados distribuidos en las tres localidades del Distrito. Este personal estará integrado por diversas especialidades, incluyendo Investigación Criminal, Inteligencia Policial, Infancia y Adolescencia, Carabineros, la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, además del grupo Gaula para tareas tácticas especializadas.

Apoyo naval y seguridad en el Desfile de Independencia

Al despliegue policial se sumarán más de 300 infantes de Marina de la Armada de Colombia, quienes colaborarán con las labores de vigilancia y control en distintos sectores de la ciudad. Su trabajo se realizará en coordinación estricta con las unidades de la Policía Nacional para cubrir las áreas de mayor afluencia y riesgo durante las festividades.

Uno de los puntos centrales del dispositivo de seguridad será el Desfile de Independencia, evento para el cual las autoridades destinarán un contingente específico de 600 uniformados encargados de garantizar la integridad durante el recorrido. De acuerdo con lo anunciado por el alcalde Dumek Turbay Paz, el trayecto del desfile estará dividido en cinco tramos de control estratégicos.

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Estos puntos de monitoreo se distribuirán en los sectores de Marbella, El Cabrero y la avenida Santander para garantizar una cobertura exhaustiva. Con este despliegue integral que combina aviación,Infantería de Marina y policía terrestre, las autoridades buscan mantener la vigilancia constante en los principales escenarios de concentración ciudadana.