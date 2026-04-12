Cartagena impulsa el bienestar infantil: Instituciones se unen por la salud y la educación

En Cartagena, instituciones educativas y de salud se alían para fortalecer el bienestar integral de niños, niñas y adolescentes a través de un encuentro académico que promueve entornos escolares seguros y una educación integral, articulada con la salud física, emocional y social.

Instituciones de los sectores educativo y de salud en Cartagena unieron esfuerzos el pasado jueves para promover acciones conjuntas enfocadas en el bienestar integral de niñas, niños y adolescentes. Este importante paso se concretó a través del encuentro académico Escuela, salud y vida: tejiendo esperanza para la infancia, celebrado en la Universidad de San Buenaventura.

El evento sirvió como punto de partida para el proceso de transferencias de la Red Distrital de Maestros Saberes que transforman, liderada por la Secretaría de Educación Distrital de Cartagena, y contó con la valiosa colaboración de aliados estratégicos de los sectores de salud, social y académico, incluyendo Coosalud EPS, Clínica Lam, Clínica Blas de Lezo, el Hospital Infantil Casa del Niño, la Universidad de San Buenaventura y la Fundación Universitaria Los Libertadores. La jornada académica tuvo como objetivo principal consolidar espacios de diálogo y aprendizaje colectivo, con la finalidad de fortalecer prácticas pedagógicas inclusivas y fomentar entornos escolares seguros y protectores, reconociendo el papel crucial de la escuela como un espacio vital para la promoción de la salud física, emocional y social de los estudiantes. Durante el encuentro, se formalizó un acuerdo de voluntades interinstitucional. Mediante este acuerdo, las entidades participantes reafirmaron su compromiso de colaborar de manera coordinada en acciones de promoción y cuidado de la salud mental, dirigidas a estudiantes, familias y docentes de la ciudad. El programa del evento incluyó una rica variedad de actividades académicas, como conferencias magistrales, paneles de discusión y experiencias pedagógicas significativas. Estas actividades se diseñaron para fortalecer las capacidades tanto en el ámbito educativo como en el sanitario. La agenda también incluyó la presentación de los ciclos de transferencia de la Red Distrital de Maestros, además de espacios para la interacción con aliados institucionales y la presentación de experiencias relevantes que demuestran el trabajo colaborativo en favor de la educación inclusiva y la atención educativa de estudiantes que enfrentan condiciones de enfermedad.\El secretario de Educación Distrital, Alberto Martínez Monterrosa, resaltó la importancia de este encuentro, afirmando que representa un paso firme en la apuesta por una educación integral, donde el aprendizaje se extiende más allá del aula y se integra con el bienestar físico, emocional y social de los estudiantes. Martínez Monterrosa enfatizó el compromiso continuo de la Secretaría de Educación para asegurar que cada niña, niño y adolescente en Cartagena tenga no solo acceso a la educación, sino también las condiciones necesarias para aprender, crecer y desarrollarse plenamente. La subdirectora de Experiencia de Coosalud EPS, Laura Lozano Bautista, por su parte, destacó la participación de Coosalud en esta iniciativa como parte de su estrategia de Participación Social en Salud. Esta estrategia promueve la corresponsabilidad entre instituciones y comunidades, además de un enfoque en alianzas intersectoriales, entendidas como la integración estratégica entre educación, salud y sociedad. El objetivo de estas alianzas es generar respuestas sostenibles frente a los desafíos que impactan a la niñez y la adolescencia en la actualidad. La decana de la Facultad de Educación de la Universidad de San Buenaventura Cartagena, Shirly Martínez Susa, también subrayó el compromiso de la institución con el fortalecimiento del bienestar integral de la infancia y la adolescencia. Gina Roa Peña, directora médica de la Clínica Lam, concluyó que esta alianza interinstitucional es un paso fundamental para construir entornos protectores que integren la salud, la educación y el acompañamiento psicosocial. Roa Peña resaltó que esta iniciativa permite tejer esperanza para los niños, niñas y adolescentes, fortaleciendo sus proyectos de vida incluso en contextos de vulnerabilidad.\Este esfuerzo colaborativo resalta la importancia de la sinergia entre diferentes sectores para abordar las necesidades de la infancia y la adolescencia de manera integral. La iniciativa Escuela, salud y vida: tejiendo esperanza para la infancia representa un modelo a seguir en la promoción del bienestar infantil, al reconocer que la salud y la educación son pilares fundamentales para el desarrollo integral de las nuevas generaciones. La participación activa de instituciones educativas, de salud y organizaciones sociales demuestra el compromiso de la comunidad cartagenera con la creación de un entorno más seguro, saludable y propicio para el crecimiento de sus niños y adolescentes. La firma del acuerdo de voluntades interinstitucional, junto con la programación académica diversa y enriquecedora, consolidan un camino hacia la transformación de la educación y el cuidado de la salud, buscando generar un impacto positivo y duradero en la vida de los niños, niñas y adolescentes de Cartagena. La colaboración entre las diferentes instituciones garantiza que los esfuerzos realizados sean más efectivos y sostenibles, permitiendo una mayor cobertura y un mejor acceso a los recursos y servicios necesarios para el bienestar de los estudiantes. Este enfoque integral y la creación de redes de apoyo fortalecen el tejido social y contribuyen a la construcción de una comunidad más resiliente y comprometida con el futuro de sus jóvenes





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