Cartagena Inaugura Corredor Histórico: Nueva Vía para Movilidad y Belleza Urbana

El Corredor Histórico de Cartagena, una nueva vía que conectará las avenidas Santander y Blas de Lezo, será habilitado el próximo viernes 24 de abril. La obra busca mejorar la movilidad, descongestionar el tráfico y realzar el entorno urbano con zonas peatonales y elementos ornamentales, proyectándose como la nueva entrada al Centro Histórico.

Cartagena se prepara para la inauguración de una importante obra de infraestructura vial que promete transformar la movilidad y la experiencia urbana en la ciudad. El Corredor Histórico , una nueva vía que unirá las transitadas avenidas Santander y Blas de Lezo a través del emblemático sector del Parque de la Marina, será abierto al público el próximo viernes 24 de abril.

Esta iniciativa, confirmada por el alcalde Dumek Turbay, no solo aborda desafíos cruciales de circulación, sino que también representa una profunda intervención urbana destinada a realzar la belleza y funcionalidad del entorno, integrando elementos ornamentales y áreas peatonales diseñadas para el disfrute y el encuentro ciudadano.

El alcalde Turbay enfatizó la trascendencia de este proyecto, declarando que una zona que antes se encontraba en desuso o marginada, ahora se erige como un corredor vibrante, cargado de identidad, dinamismo y prometedoras oportunidades para los cartageneros. La habilitación de esta vía marca un hito en la dignificación del Centro de la ciudad, proyectándolo hacia un futuro de desarrollo y modernización.

Esta nueva arteria vial no será de acceso exclusivo para el tráfico general; se ha contemplado la circulación de vehículos autorizados, como coches eléctricos, autobuses turísticos y taxis. Para asegurar un flujo vehicular eficiente y evitar congestiones, se han diseñado zonas específicas para el estacionamiento controlado.

La visión detrás del Corredor Histórico es convertirlo en un epicentro de actividad, atrayendo a miles de personas a diario, tanto turistas como residentes, quienes podrán disfrutar de un espacio concebido para la interacción social, la recreación y el esparcimiento.

El alcalde Turbay visualiza este corredor como la puerta de entrada por excelencia al Centro Histórico, un punto de encuentro que reflejará la riqueza cultural y el encanto de Cartagena.

La Alcaldía de Cartagena ha señalado que esta nueva conexión vial tendrá un impacto directo y positivo en los tiempos de desplazamiento. Los trayectos desde Crespo hacia barrios clave como Getsemaní, La Manga y El Bosque se verán significativamente agilizados.

Asimismo, facilitará de manera considerable la salida del Centro Histórico, eliminando la necesidad de prolongar los recorridos hasta Bocagrande, una ruta que actualmente es inevitable para muchos.

Esta mejora en la circulación es crucial para descongestionar puntos neurálgicos de tráfico, como el retorno de la calle 15, situado cerca del edificio Seguros Bolívar, contribuyendo así a una circulación vehicular más fluida y eficiente en una de las zonas más emblemáticas y visitadas de la ciudad.

La administración distrital ha reiterado que la planificación y ejecución del Corredor Histórico se basan en rigurosos estudios técnicos y operativos, llevados a cabo por el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT). Estos estudios validan la eficiencia, funcionalidad y seguridad de la nueva vía. En este contexto, se hace un llamado enfático a todos los conductores para que hagan un uso responsable de esta nueva alternativa de movilidad y respeten escrupulosamente las normas de tránsito una vez la vía sea puesta en servicio la próxima semana.

La obra representa un compromiso con la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y el impulso del turismo, consolidando a Cartagena como una ciudad cada vez más accesible, atractiva y funcional. La integración de zonas peatonales y elementos ornamentales busca no solo optimizar el flujo de vehículos, sino también embellecer el paisaje urbano, creando un ambiente más agradable para residentes y visitantes.

El Corredor Histórico se perfila como un nuevo hito en el desarrollo urbanístico de Cartagena, reflejando una visión a futuro que prioriza la movilidad sostenible, la seguridad vial y la creación de espacios públicos de calidad que fomenten la cohesión social y el orgullo por la ciudad. La inversión en esta infraestructura subraya la importancia de la planificación estratégica para afrontar los desafíos de una ciudad en crecimiento y con un gran potencial turístico





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