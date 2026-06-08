Cartagena, la segunda ciudad del país con mayor desempleo

El informe del Dane ubica a Cartagena como la segunda ciudad del país con mayor desempleo. Expertos analizan las razones detrás de este aumento.

El informe del Dane ubica a Cartagena como la segunda ciudad del país con mayor desempleo. Expertos analizan las razones detrás de este aumento. Según el informe, la tasa de desempleo en Cartagena se ubicó en 13,1% en el trimestre febrero-abril de 2026, lo que representa un incremento de 3,5 puntos porcentuales en comparación con el mismo período de 2025.

Esto es superior a la tasa de desempleo para el total nacional, que fue del 8,9% en 2026, una disminución de 0,6 puntos porcentuales en comparación con 2025. El economista Aaron Espinosa destaca que el número de ocupados en Cartagena se redujo en cerca de 11 mil personas, lo que evidencia una pérdida de capacidad de absorción laboral y constituye el principal factor explicativo del deterioro observado.

Además, señala que los trabajadores por cuenta propia son los que contribuyen a la mayor parte de la contracción del empleo, ya que son los que realizan actividades económicas independientes. Por otro lado, el investigador Jhorland Ayala asegura que la población joven sigue siendo la más afectada por las condiciones en las que ingresa al mercado laboral, ya que entran con menos experiencia, más precariedad y, en muchos casos, con formación insuficiente para acceder a trabajos formales que se demandan en la ciudad.

En cuanto a los sectores económicos donde más se perdieron empleos en Cartagena, el economista Aaron Espinosa observa que fueron comercio y reparación de vehículos, alojamiento y servicios de comida, suministro de electricidad, gas, agua y gestión de desechos, y la construcción. Los expertos también destacan que esto se combina con un problema coyuntural y estructural, ya que Cartagena sigue teniendo una estructura productiva muy concentrada en turismo y servicios, sectores que muchas veces generan ocupaciones inestables, informales y de baja calidad





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