Cartagena propone crear dos nuevas localidades para mejorar la atención en zonas insulares y del norte

La Alcaldía de Cartagena avanza en un estudio para modificar la división territorial del Distrito con la creación de las localidades Insular y Zona Norte. Esta iniciativa, que forma parte del Plan de Desarrollo 2024-2027, busca descentralizar la administración y reducir las brechas de atención en comunidades históricamente marginadas. El proceso analiza variables sociales, económicas y de servicios para determinar la viabilidad de la reorganización.

La Alcaldía de Cartagena ha puesto en marcha un ambicioso proceso que podría reconfigurar radicalmente la organización territorial del Distrito mediante la creación de dos nuevas localidades: una de carácter Insular y otra denominada Zona Norte.

Esta iniciativa se enmarca dentro de la estrategia de descentralización prevista en el Plan de Desarrollo 2024-2027, con el objetivo fundamental de acercar la administración distrital a unas comunidades que históricamente han sufrido serias dificultades para acceder a servicios básicos, inversión pública y una atención institucional efectiva. El actual esquema, que divide a la ciudad en tres localidades históricas (Histórica y del Caribe Norte, de la Virgen y Turística, e Industrial y de la Bahía), responde a un diseño que data de hace más de dos décadas, en un contexto urbano, social y demográfico que dista mucho de la realidad actual de la metrópoli.

El alcalde Dumek Turbay ha enfatizado que esta propuesta surge de una necesidad imperiosa de reforzar la presencia estatal en zonas que durante años han exigido una mayor atención institucional, citing explicitly territories such as Barú, Pasacaballos, Bayunca, La Boquilla, las Islas del Rosario, Isla Grande y otros. A su juicio, se está corrigiendo una deuda histórica, ya que estos territorios han permanecido en la periferia de las prioridades, y con esta reorganización se busca situarlos en el centro de las inversiones y el desarrollo, promoviendo una nueva era de dignidad, reconocimiento y justicia territorial.

La ejecución técnica del proyecto está a cargo de la Secretaría de Planeación Distrital, que desarrolla un estudio detallado para evaluar la viabilidad de la nueva distribución territorial, analizando variables económicas, sociales, ambientales, funcionales e institucionales. Los hallazgos preliminares de este estudio señalan disparidades significativas entre los diversos sectores de Cartagena en materia de acceso a salud, educación, infraestructura deportiva y cultural, espacio público, movilidad y servicios públicos.

El secretario Emilio Molina Barboza explicó que la actual estructura administrativa muestra limitaciones para responder de manera eficiente a las necesidades de los habitantes. Entre los datos más preocupantes se encuentra un déficit crítico de espacio público efectivo, con solo 1,56 metros cuadrados por habitante, muy por debajo de la referencia nacional de 15 metros cuadrados, y cuya situación es más dramática en las zonas rurales e insulares.

Asimismo, la conectividad constituye uno de los principales retos: el sistema de transporte público colectivo apenas cubre el 55% del territorio y se concentra en el área urbana, dejando a corregimientos como Pasacaballos, Bayunca, La Boquilla y Barú con alternativas de movilidad sumamente limitadas. En los territorios insulares, como el Archipiélago de San Bernardo e Isla Fuerte, la dependencia de rutas marítimas dificulta enormemente el acceso a servicios esenciales.

A estos problemas se suman carencias en acueducto, alcantarillado, energía eléctrica y conectividad digital, afectando a aproximadamente 62.049 personas en zonas rurales e insulares. Para el alcalde Turbay, la reorganización territorial no es solo un ejercicio administrativo, sino un instrumento para lograr que las decisiones públicas respondan de manera más directa y efectiva a las realidades específicas de cada sector.

En su declaración, sostuvo que las comunidades que durante décadas convivieron con el abandono y la distancia de las decisiones públicas hoy comienzan a escribir una nueva historia. La creación de las localidades Insular y Zona Norte simboliza que Cartagena deja de observar estos territorios desde la lejanía y empieza a gobernarlos desde la cercanía, la presencia institucional constante y la inversión focalizada.

Se trata, en su concepto, de un acto de justicia con miles de familias que durante años reclamaron atención y oportunidades, y que ahora serán protagonistas del desarrollo integral de la ciudad. Este proceso, que se encuentra en su fase de análisis técnico, podría marcar un punto de inflexión en la historia administrativa de la ciudad, buscando reducir las profundas brechas territoriales que persisten y garantizar una distribución más equitativa de los recursos públicos en un Distrito cada vez más complejo y diverso





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