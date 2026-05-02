Cartagena Protege a Estudiantes con Nuevo Muro de Cerramiento en el Colegio República de Argentina

La Alcaldía de Cartagena avanza en la construcción de un muro de cerramiento alrededor del Colegio República de Argentina para proteger a los estudiantes del creciente tráfico vehicular en la zona. El proyecto incluye mejoras en el acceso al colegio y la construcción de andenes perimetrales.

La Alcaldía de Cartagena está llevando a cabo una importante intervención en los alrededores del Colegio República de Argentina, situado en el sector de Territorio Mío, con el objetivo primordial de garantizar la seguridad de los estudiantes, docentes y personal administrativo.

Esta intervención se materializa en la construcción de un robusto muro de cerramiento, una respuesta directa a las preocupaciones expresadas por los residentes y la dirección del colegio ante el incremento del tráfico vehicular generado por la nueva vía que conecta la Transversal 54 con la Cordialidad y Parque Heredia. La situación anterior representaba un peligro latente, especialmente durante los horarios de entrada y salida de los alumnos, debido a la proximidad del flujo vehicular y la falta de una barrera física protectora.

La comunidad educativa había manifestado repetidamente su inquietud por la seguridad de los niños y jóvenes, solicitando una solución que mitigara el riesgo de accidentes. La administración distrital, atenta a estas demandas, priorizó la ejecución de esta obra como una medida esencial para salvaguardar la integridad de la comunidad escolar.

Durante una inspección en el lugar de los trabajos, el Alcalde Dumek Turbay reafirmó el compromiso de su administración con el bienestar de los ciudadanos y el cumplimiento de las promesas realizadas. Turbay destacó que el proyecto no solo se limitaba a la construcción del muro de cerramiento, sino que se había ampliado significativamente para incluir mejoras adicionales que beneficiarían tanto a la comunidad educativa como a los residentes del sector.

Entre estas mejoras se encuentra la remodelación y dignificación de la entrada principal al colegio, adaptándola a la calidad de la nueva vía. Asimismo, se ha contemplado la construcción de andenes perimetrales a lo largo de todo el frente del colegio, una infraestructura que anteriormente no existía y que facilitará la movilidad peatonal en un entorno más seguro y cómodo.

El Alcalde enfatizó que estas adiciones responden a la visión de una administración comprometida con la calidad de vida de sus ciudadanos y la creación de espacios públicos seguros y accesibles para todos.

“Hemos escuchado a la comunidad y hemos respondido con acciones concretas. No solo estamos construyendo un muro, sino que estamos creando un entorno escolar más seguro, digno y funcional”, declaró Turbay. La ampliación del proyecto demuestra la sensibilidad de la administración distrital ante las necesidades reales de la comunidad y su disposición a ir más allá de lo inicialmente planeado para ofrecer soluciones integrales y duraderas.

La intervención en el Colegio República de Argentina no se limita únicamente a la infraestructura física. La nueva vía ya cuenta con un moderno sistema de iluminación, lo que contribuye a mejorar la visibilidad y la seguridad durante las horas nocturnas.

Además, se están llevando a cabo labores complementarias en el sector para garantizar la correcta integración de la nueva infraestructura con el entorno existente. La administración distrital ha previsto la entrega oficial de la obra en los próximos días, una vez que todos los componentes estén completamente finalizados y se hayan realizado las pruebas de calidad correspondientes.

Este proyecto se enmarca dentro de una estrategia más amplia de inversión en infraestructura urbana y educativa en la ciudad de Cartagena, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y crear un entorno propicio para el desarrollo de las nuevas generaciones. La Alcaldía ha destinado importantes recursos a la modernización de las instituciones educativas, la construcción de nuevas aulas y la mejora de los espacios públicos, demostrando su compromiso con la educación y el bienestar de la comunidad.

La administración distrital ha reiterado su compromiso de seguir escuchando a las comunidades y de responder a sus necesidades con acciones concretas y efectivas, trabajando en conjunto para construir una ciudad más segura, próspera y habitable para todos





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