Cartagena reabre el Complejo Deportivo Alameda La Victoria tras renovación integral en sus 493 años

El renovado Complejo Deportivo Alameda La Victoria, ícono del fútbol menor de Cartagena, reabre sus puertas el 3 de junio tras una inversión municipal que modernizó más de 19.000 m² con grama sintética, iluminación y nuevos espacios comunitarios, consolidando la apuesta de la ciudad por el deporte como herramienta de transformación social.

La Alcaldía de Cartagena , a través del Instituto Distrital de Deportes y Recreación ( IDER ), ha culminado una ambiciosa renovación del Complejo Deportivo de Alameda La Victoria , recinto histórico conocido como el Templo del Fútbol Menor de la ciudad.

Este importante proyecto, enmarcado en las celebraciones por los 493 años de la fundación de Cartagena, contempló una intervención integral que superó los 19.000 metros cuadrados de superficie. Las obras de modernización incluyeron la instalación de más de 11.000 metros cuadrados de grama sintética de alta calidad, un sistema de drenaje optimizado para garantizar el uso continuo, y una iluminación moderna que permitirá actividades en horarios nocturnos.

Además, se recuperaron y mejoraron las graderías cubiertas, los camerinos, las baterías sanitarias, el salón comunal y las áreas administrativas, dotando al escenario de todas las comodidades necesarias para los deportistas y la comunidad. Una de las innovaciones más significativas fue la recuperación integral del canal adyacente y la construcción de un parque lineal con un paseo peatonal recreodeportivo.

Este espacio no solo embellece el entorno, sino que también conecta diferentes puntos del complejo, mejorando la seguridad, la movilidad y fomentando la integración social. El proyecto se completó con labores de paisajismo utilizando especies nativas, instalación de mobiliario urbano, pintura general y otras intervenciones complementarias que realzan el valor del lugar y promueven su apropiación por parte de los ciudadanos.

La obra representa una apuesta clara de la administración municipal por la transformación urbana y social, utilizando el deporte como herramienta primordial para fortalecer la convivencia, el tejido social y ampliar las oportunidades para los niños y jóvenes de la ciudad. Para el alcalde Dumek Turbay, este complejo renace no solo como una infraestructura renovada, sino como un símbolo de esperanza y progreso para las nuevas generaciones.

La reapertura oficial está programada para el 3 de junio, fecha en la que miles de niños, jóvenes, entrenadores y familias podrán volver a disfrutar de este espacio dedicado a la formación deportiva, la convivencia y la integración comunitaria. Este esfuerzo se suma a otras iniciativas como el Complejo Deportivo Nuevo Chambacú y los trabajos en la Unidad Deportiva de El Campestre, consolidando así una red de escenarios deportivos modernos, incluyentes y dignos en toda Cartagena, en el marco de una celebración histórica que mira hacia el futuro con inversión social





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