Cartagena reconocida como Mejor Destino Gastronómico del Año en los Premios Acodrés Receta Dorada 2026

La ciudad de Cartagena ha sido galardonada como Mejor Destino Gastronómico del Año en la ceremonia de los Premios Acodrés Receta Dorada 2026, destacando la riqueza y diversidad de su oferta culinaria, desde platos emblemáticos como la arepa e' huevo y el arroz con coco hasta el reconocimiento al Festival del Frito Cartagenero y a la cocinera tradicional Sonia Mena. La noticia subraya cómo la gastronomía cartagenera, presente en restaurantes de lujo, mercados y puestos callejeros, cuenta la historia cultural del país y se consolida como un atractivo para inversiones.

De sal o de dulce; de mar o de tierra; frito, horneado o guisado; local o internacional; no importa cómo lo prefieras, en La Fantástica seguro lo puedes disfrutar pues su sector gastronómico está en su mejor momento.

Ya sea en un restaurante de lujo en el Centro Histórico, en la playa, una cocina del mercado de Bazurto, un puesto callejero de fritos o, si eres lo suficientemente afortunado, en un hogar tradicional cartagenero, la cocina es algo que en La Heroica, no solo se disfruta, sino también se añora cuando no la tenemos cerca. Cartagena es el escenario donde la gastronomía realmente cuenta la historia de un país, expresó Jaime López, director ejecutivo de Acodrés Nacional, durante la entrega de los Premios Acodrés Receta Dorada 2026, evento en el que La Heroica fue reconocida como Mejor Destino Gastronómico del Año.

Más allá de los reconocimientos, nacionales e internacionales, a la gastronomía de Cartagena y sus extraordinarios exponentes, la verdadera calidad de sus platos no se mide únicamente por la excelencia de sus ingredientes y la habilidad probada de sus cocineros para generar sabores inolvidables, sino también en la historia que existe detrás de estas recetas y de las manos que elaboran estos deliciosos platos. Arepa o empanada e' huevo, el frito más famoso de Cartagena: Son probablemente el producto más popular de la cocina callejera de la ciudad y se pueden conseguir frescas en cualquier barrio.

Se preparan con masa de maíz amarillo frita y en su versión tradicional se venden rellenas con huevo y carne molada. Carne de res cocinada lentamente hasta alcanzar su color oscuro y brillante característico. Endulzada con Kola Román, intensa y especiada, suele acompañarse con arroz con coco. Es uno de los platos emblemáticos de la cocina local.

No es solo un acompañamiento más, es parte fundamental de la cocina cartagenera. Lo puede comer en dos versiones, blanco o negro, caramelizado con titoté. Mojarra o pargo rojo recién salidos de una paila de hierro con aceite hirviendo, acompañado de arroz con coco, patacones y ensalada. El almuerzo ideal para comer en la playa.

Servido con suero, queso y guiso, el tradicional plátano verde aplastado y frito se puede comer en cualquier momento del día. Hechas con yuca y rellenas tradicionalmente de carne o queso, se encuentran generalmente junto a las arepas en los puestos de fritos. Una mezcla de camarones y trozos de pescado frescos preparados en el momento. Se disfruta por igual en la playa o en las plazas de la ciudad.

Cocadas, alegrías, caballitos de papaya, entre muchos otros, son emblemas de la tradición gastronómica que gira alrededor de los dulces. Torta horneada a base de yuca, coco y anís. Otro producto que puede adquirir en el imperdible Portal de los Dulces. Fruto de una palma espinosa local, al hervir y endulzarse, produce un jugo delicioso y refrescante único en el mundo.

Cartagena de Indias, por su misma esencia, es una ciudad de sabores, cuya mesa cuenta su historia de encuentro cultural. Somos una ciudad, además, que sabe recibir a quienes ven en nuestro destino una oportunidad de inversión desde la gastronomía y confían su marca al destino preferido de todos los colombianos, señaló Liliana Rodríguez, presidente ejecutiva de Corpoturismo, durante la misma ceremonia donde el Festival del Frito Cartagenero se alzó con el galardón a Marca Gastronómica Regional del Año, y la matrona Sonia Mena fue seleccionada como la Mejor Cocinera Tradicional del país





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