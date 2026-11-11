Cartagena registra IPC de 0,59% en octubre y 6,40% anual

El Índice de Precios al Consumidor de Cartagena alcanzó 0,59% en octubre y 6,40% en lo corrido del año, según el DANE. La inflación anual excede el objetivo del Banco de la República y los efectos del fenómeno 'El Niño' podrían elevarla a 7% en 2026.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía de Colombia ( DANE) publicó su informe mensual sobre precios y reveló que el Índice de Precios al Consumidor ( IPC) de Cartagena en octubre fue de 0,59 %. Al sumarse la inflación mensual a lo corrido del año, el valor alcanzó 6,04 % y la variación anual se sitúa en 6,40 %, la más alta del país en la actualidad.

Variaciones por grupos de consumo en Cartagena

En cuanto a la clasificación por canasta familiar, los grupos con mayores incrementos en el IPC cartagenero fueron Educación, con un 10,13 %, y Restaurantes y hoteles, con un 8,19 %. Le siguen Alimentos y bebidas no alcohólicas, con un 6,89 %. Por su parte, los sectores con menores aumentos fueron Información y comunicaciones (3,53 %), Bienes y servicios diversos (4,63 %) y Prendas de vestir y calzado (4,75 %).

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En octubre, los tres grupos que presentaron la corriente más pronunciada fueron Restaurantes y hoteles (1,22 %), Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,44 %) y Salud (0,60 %). El Transporte mostró hasta una ligera caída del -0,03 %, Educación se mantuvo igual (0,00 %) e Información y comunicaciones registró una mínima subida del 0,04 %.

Inflación nacional y efectos del fenómeno 'El Niño'

El informe del DANE también destaca que a nivel nacional el IPC de octubre alcanzó un 0,20 % mensual, inferior a la previsión de analistas del 0,27 %. La inflación anual total del país se mantuvo estable en 6,30 % y la inflación excluyendo alimentos y regulados, cercana al 5,91 %, según la economista Mariana Quinche de BBVA Research. La variación de los precios globales se debe a fuerzas adversas entre sectores, con la alimentación subiendo mientras que bienes, regulados y servicios se reducen.

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Quinche pronostica que los efectos del fenómeno 'El Niño' continuarán a la vista de que no solo impuestos a los alimentos, sino también a los productos regulados. Se espera que la inflación cierre 2026 en 7 %.

París, la ciudad con mayor y menor inflación en Colombia

En lo corrido del año, las ciudades con mayor IPC son Armenia (6,93 %) y la de menor inflación, Valledupar (3,75 %), seguida de Riohacha (4,47 %). Los productos de gran consumo que más aumentan en el país incluyen papas (81,54 %), frutas frescas (27,85 %), servicios de copropiedades (16,99 %) y carne de res y derivados (11,51 %).

En octubre, los precios de papas, plátanos y huevos erigieron las variaciones más relevantes con 8,25 %, 6,09 % y 3,1 %, respectivamente. Los paquetes turísticos se ubicaron en el segundo lugar con una subida del 2,16 %.

Perspectivas y expectativas para 2026

El DANE anticipa que la estabilidad observada en octubre podría ser transitoria. Se proyecta un incremento de inflación en los próximos meses, influenciado por la materialización de los efectos del fenómeno 'El Niño'. Los boletines futuros del Banco de la República y del organismo de investigación sugerirán planificaciones públicas y ajustes de política monetaria.

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Con la inflación proyectada de 7 % al cierre de 2026, los consumidores cartageneros pueden prepararse para la posible subida en precios de bienes y servicios básicos. Los avances en la planificación de recursos y la demanda dominian las estrategias de inversión local y regional en la economía colombiana.