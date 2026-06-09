Cartagena romperá contrato con Veolia y creará empresa pública de agua

La Alcaldía de Cartagena anunció acciones legales para terminar la relación con Veolia, socio operador de Aguas de Cartagena, debido a la crisis del suministro de agua. La medida se adopta tras una contingencia por fenómeno climático y la intención municipal es crear una empresa pública.

La Alcaldía de Cartagena ha anunciado su intención de emprender acciones legales para terminar la relación contractual con Veolia , el socio operador de Aguas de Cartagena , empresa encargada de la gestión del acueducto y alcantarillado de la ciudad.

Esta decisión se produce en medio de una grave crisis en el suministro de agua potable que afecta diariamente a los habitantes. El pacto original, suscrito en 1995 entre el Distrito y Aguas de Barcelona, tenía una duración de 26 años, pero en 2015 fue prorrogado anticipadamente por 13 años más, extendiéndose hasta 2034.

Tras la adquisición de Aguas de Barcelona por parte de la multinacional francesa Veolia en 2022, esta pasó a ostentar el 45.9% de las acciones, mientras el Distrito mantiene el 50% y socios minoritarios el 4.1% restante. El alcalde Dumek Turbay justificó la medida argumentando una "mala operación" y la imposibilidad de mantener el servicio en sus condiciones actuales durante los próximos ocho años.

Aseguró que las acciones legales están rigurosamente estudiadas para proteger el patrimonio de la ciudad representado en las acciones distritales. Por su parte, el gerente de Aguas de Cartagena, John Montoya, atribuyó la contingencia a un fenómeno climático imprevisible que ha alterado la calidad del agua cruda y afectado la capacidad de la planta de tratamiento, lo que derivó en racionamientos sectorizados.

Montoya pidió disculpas a la ciudadanía y expresó su esperanza de que se pueda alcanzar un acuerdo, como ha ocurrido durante los últimos 30 años, para seguir trabajando de manera consensuada. Además, señaló la necesidad de avanzar en proyectos conjuntos como un nuevo Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado y la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial.

Ante el escenario de ruptura, el alcalde Turbay informó que presentará al Concejo un proyecto de acuerdo para crear una empresa pública de acueducto y alcantarillado que asuma la responsabilidad de estos servicios públicos, buscando así garantizar la continuidad y calidad del servicio a largo plazo





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