Cartagena Sí Emprende lanza curso para fijar precios competitivos y rentables

Cartagena Sí Emprende presenta su sexto curso formativo, enfocado en enseñar a los empresarios a establecer precios competitivos sin sacrificar rentabilidad, posicionamiento o percepción de valor. El programa, titulado 'Precios competitivos: precios que atraen', ofrece herramientas prácticas para estructurar ofertas comerciales, calcular márgenes y desarrollar estrategias de pricing efectivas, adaptadas al contexto local.

Cartagena Sí Emprende lanzó su sexto curso formativo, una iniciativa diseñada para abordar uno de los mayores desafíos que enfrentan los empresarios: establecer precios competitivos sin comprometer la rentabilidad, el posicionamiento ni la percepción de valor.

En un mercado donde la definición adecuada del precio de un producto o servicio puede ser la diferencia entre el crecimiento y la desaparición, esta formación surge como una respuesta concreta a una necesidad urgente del ecosistema empresarial local. En Cartagena, donde cada año emergen cientos de emprendimientos, muchos de ellos se ven afectados por problemas como baja rentabilidad, falta de diferenciación comercial y errores en las estrategias de ventas.

Ante este escenario, Cartagena Sí Emprende, una plataforma impulsada por El Universal y Clínica de Emprendedores, se consolida como un referente en la visibilización, conexión y fortalecimiento de los empresarios de la ciudad, ofreciendo herramientas prácticas para resolver desafíos reales del mercado. El curso, titulado 'Precios competitivos: precios que atraen', está diseñado para enseñar a los participantes a estructurar ofertas comerciales irresistibles, calcular márgenes de manera precisa, analizar el mercado, evitar pérdidas por una mala valoración y desarrollar estrategias de pricing que impulsen ventas sostenibles.

La necesidad de este curso surge de una problemática recurrente: muchos emprendedores fijan sus precios basándose en la intuición, copiando a la competencia o reduciendo valores sin una estructura clara, lo que debilita su rentabilidad y afecta la sostenibilidad de sus negocios.

'Uno de los errores más frecuentes es creer que vender más barato garantiza vender más. En realidad, muchos emprendedores terminan perdiendo dinero, devaluando su marca o compitiendo de manera incorrecta', explica Robinson Mendoza, cofundador y CEO de Clínica de Emprendedores. Uno de los conceptos más destacados del curso es el 'misterio del tres', una metodología comercial que consiste en presentar tres opciones de producto o servicio —básica, intermedia y premium— para influir psicológicamente en la percepción del cliente.

Esta estrategia permite que el consumidor sienta control sobre su decisión, mientras el vendedor estructura la opción más rentable de manera estratégica. En la práctica, la propuesta intermedia suele ser la más atractiva, mejorando las conversiones, aumentando el ticket promedio y fortaleciendo la percepción de valor.

Además de esta técnica, el curso introduce herramientas esenciales como la construcción del precio piso, precio techo y precio comercial, lo que permite a los empresarios establecer un rango estratégico que proteja sus utilidades mientras mantienen su competitividad en el mercado. Los resultados esperados tras aplicar estas metodologías incluyen un incremento en las ventas, mayor rentabilidad, mejor posicionamiento competitivo y un fortalecimiento estructural del negocio.

Empresarios que han aplicado estrategias similares en programas de formación comercial han logrado mejorar significativamente sus procesos de conversión, estructuración de servicios y escalabilidad financiera. A diferencia de muchos cursos tradicionales que se centran únicamente en teoría, esta formación se distingue por su enfoque práctico, adaptado al contexto real de los emprendedores cartageneros, con herramientas accionables, ejemplos empresariales claros y acompañamiento dentro de una plataforma que también ofrece networking, visibilidad y eventos de alto impacto.

Acceder al curso es sencillo: los interesados solo deben ingresar a CartagenaSIEmprende.com, registrarse gratuitamente y explorar los contenidos formativos disponibles como parte de una ruta integral de fortalecimiento empresarial. Además de los cursos, la plataforma ofrece acceso a encuentros presenciales, conferencias estratégicas, espacios de conexión comercial y oportunidades reales de crecimiento para quienes buscan llevar sus negocios al siguiente nivel





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