Cartagena se ubica en el puesto 11 del Índice de Competitividad 2026

Cartagena ocupa el lugar 11 en el ICC 2026 con un puntaje de 5,81, tras ser revelado por Colombia Compite y la Universidad del Rosario desde Valledupar.

La ciudad de Cartagena ocupó el lugar número 11 en el Índice de Competitividad de Ciudades (ICC) 2026. Este resultado fue presentado este jueves en Valledupar por Colombia Compite junto con la Universidad del Rosario. La capital del departamento de Bolívar alcanzó una calificación de 5,81 sobre 10 posibles.

Esta posición la convierte en la segunda urbe mejor situada en el ranking general de este año. Solo Barranquilla la superó al ubicarse en el puesto 5 con un puntaje de 6,26. Bogotá lidera la clasificación con 7,15 puntos.

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Ampliación del estudio del ICC 2026

La metodología de este estudio incluye a 44 ciudades en total. El listado abarca 32 capitales departamentales, siete municipios de áreas metropolitanas y cinco ciudades intermedias. Esta cifra representa una expansión significativa respecto al año anterior.

Hasta el 2025, el índice cubría únicamente 25 capitales y siete áreas metropolitanas. El ICC 2026 se compone de 76 indicadores duros procedentes de fuentes del orden nacional. También integra 4 factores macro y 13 pilares de evaluación.

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Fortalezas y debilidades de Cartagena

Cartagena obtuvo su mejor puntaje en el pilar de Sofisticación y diversificación con 9,24 puntos. En este rubro, la ciudad ocupó el segundo lugar nacional. También resultó destacada en infraestructura con 7,72 puntos y el puesto número 2.

En el pilar de tamaño del mercado, la urbe ocupó el tercer lugar con 7,26 puntos. En instituciones alcanzó la octava posición con 7,10 puntos. Sin embargo, la sostenibilidad ambiental fue su debilidad más notable con 32 de 44 ciudades evaluadas.

La puntuación en sostenibilidad ambiental fue de 4,35. El mercado laboral también mostró cifras preocupantes con el puesto 31 y 5,31 puntos. La salud ocupó el lugar 27 con 7,12 puntos. La educación básica y media quedó en el puesto 25 con 6,92 puntos.

Estabilidad y proyección del índice

Los responsables definen esta herramienta como un mecanismo para comparar el desempeño urbano. Mide áreas claves como educación, innovación y desarrollo empresarial. El objetivo es identificar fortalezas y desafíos para mejorar la calidad de vida.

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En los últimos seis años, Cartagena ha mantenido una posición entre los puestos 13 y 11. Las puntuaciones han variado entre 5,44 y 5,81 puntos. Esta trayectoria refleja una estabilidad sin grandes avances significativos.

El estudio busca brindar información estratégica para atraer inversión. Las ciudades líderes como Medellín (6,91) y Bucaramanga (6,86) completan el top 5. Tunja ocupa el cuarto lugar con 6,30 puntos. La evaluación cubre 13 pilares de evaluación integral.