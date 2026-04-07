Cartagena se Viste de Libertadores: Palmeiras Desembarca para Enfrentar al Junior en el Jaime Morón

La Copa Libertadores 2026 se enciende en Cartagena con la llegada del Palmeiras de Brasil, que se enfrentará al Junior de Barranquilla en el Estadio Jaime Morón León. Un duelo clave en el Grupo F con transmisión internacional.

Cartagena se ha transformado en el foco del fútbol sudamericano con la llegada de la delegación del Palmeiras de Brasil. El formidable equipo liderado por Abel Ferreira arribó a territorio cartagenero la noche de este lunes para comenzar su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El “Verdão”, que anhela recuperar el trono continental que no ha ostentado desde 2021, vino con una plantilla de renombre que incluye a figuras como el colombiano Jhon Arias .

El encuentro, programado para este miércoles 8 de abril a las 7:30 p. m., representa un momento histórico para la ciudad, ya que el Junior de Barranquilla actuará como anfitrión en el Estadio Jaime Morón León. La ciudad se prepara para una fiesta futbolística. Se anticipa un ambiente inmejorable, dado que el club barranquillero ya tiene cerca de 10.000 abonados listos para apoyar al equipo en este debut correspondiente al Grupo F, en el cual comparten espacio con Cerro Porteño y Sporting Cristal. \Esta inusual sede se debe a las remodelaciones que se están realizando en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, lo que ha trasladado la pasión del “Tiburón” a la Heroica. Tras su llegada, el conjunto paulista tiene planeado llevar a cabo el reconocimiento del campo y su última práctica oficial este martes. El partido se anticipa como un duelo de gran intensidad, con dos equipos que buscarán demostrar su valía desde el primer minuto. La presencia del Palmeiras, un club con una rica historia en la Libertadores, eleva la expectativa en Cartagena. La afición local, ansiosa por ver a su equipo en acción, espera una actuación memorable. La logística del evento ha sido cuidadosamente planificada para asegurar una experiencia inolvidable para todos los asistentes. La llegada del Palmeiras no solo significa un partido de fútbol, sino también una oportunidad para impulsar el turismo y la economía local.\El duelo será dirigido por un equipo arbitral argentino y se transmitirá internacionalmente. Para Palmeiras, el propósito es hacer valer su jerarquía y su estructura consolidada desde la primera jornada, mientras que para Junior, la tarea es defender su “nueva casa” en Cartagena y conseguir puntos cruciales contra el oponente más fuerte del grupo en su camino hacia la gloria. La expectativa es alta, y se espera un partido lleno de emociones y jugadas memorables. Los aficionados de ambas escuadras, tanto locales como visitantes, se preparan para vivir una experiencia inolvidable. La seguridad es una prioridad, y se han implementado medidas exhaustivas para garantizar el bienestar de todos los presentes. El Estadio Jaime Morón León se vestirá de gala para recibir este encuentro de alta competición, que seguramente quedará grabado en la memoria de los aficionados. La llegada del Palmeiras y el partido en sí representan un hito importante para Cartagena y para el fútbol colombiano en general





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