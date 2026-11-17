La Alcaldía de Cartagena pide al Concejo Distrital un crédito de 150 mil millones para intervenir canales, construir acueductos en Barú y mejorar viviendas en múltiples sectores del distrito.

La Alcaldía de Cartagena ha formalizado una nueva solicitud ante el Concejo Distrital para obtener un crédito por valor de 150 mil millones de pesos. Este financiamiento tiene como objetivo exclusivo ejecutar proyectos clave dentro del Plan de Desarrollo 2024-2027. La iniciativa representa la tercera gestión de endeudamiento del Distrito en lo que va del año.

Mecanismo del nuevo crédito fiscal

El documento presentado por la administración distrital permite utilizar los recursos del crédito en cualquier proyecto definido dentro del marco del Plan de Desarrollo 2024-2027. Sin embargo, la Alcaldía de Cartagena ha detallado previamente cuáles son las obras que priorizará para asegurar la efectividad de la inversión pública.

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Esta solicitud se suma a dos operaciones anteriores gestionadas en 2024. La primera solicitud ascendió a 60 mil millones y estuvo destinada específicamente a financiar el alcantarillado de Bayunca y Pontezuela. La segunda solicitud fue por un monto significativamente mayor de 1,5 billones, el cual cubrió obras de infraestructura vial, educativa, turística y de otros sectores estratégicos para la ciudad.

Intervención de canales pluviales

Una de las partidas principales de esta nueva financiación es la intervención de nueve canales críticos. Estas obras suman aproximadamente 6.829 metros lineales y buscan mejorar el sistema de drenaje pluvial. El objetivo final es reducir el riesgo de inundaciones en diferentes puntos vulnerables de la ciudad amurallada y sus alrededores.

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El alcalde Dumek Turbay explicó que estas intervenciones de infraestructura apuntan a mejorar la capacidad de respuesta de Cartagena frente a las precipitaciones. La administración busca avanzar en soluciones prácticas para comunidades que necesitan sistemas de drenaje más eficientes y adecuados a sus realidades geográficas.

Los nueve canales priorizados incluyen La Magdalena y El Tigre, ubicados en el barrio Olaya Herrera. También se interviene Flor del Campo 1 y 2, junto con su canal común. La lista completa abarca India 2 e India Final, El Paraguay y el canal ubicado en la Calle del Tablón, en el Centro Histórico.

Estudios técnicos con Edurbe

Es fundamental destacar que los nueve canales priorizados por la Alcaldía de Cartagena ya cuentan con estudios y diseños de ingeniería de detalle. Este avance técnico se logró gracias a un convenio realizado el año pasado con la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar (Edurbe). Este trabajo se ejecutó con el fin de dar cumplimiento a órdenes judiciales pendientes.

La colaboración con Edurbe permitió contar con una hoja de ruta clara para su intervención. Las soluciones están ajustadas a las necesidades específicas para la reducción de riesgos por inundaciones en cada zona. Los estudios incluyeron levantamientos topográficos precisos y modelaciones hidráulicas complejas.

Además de la parte hidráulica, el proceso técnico abarcó el diseño de pavimentos y diseños estructurales robustos. Se realizó una revisión exhaustiva de redes de servicios públicos y se calcularon costos y plazos realistas. La Alcaldía también llevó a cabo socializaciones con las comunidades afectadas y generó recomendaciones sobre su mantenimiento periódico.

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Acueductos y mejoramientos de vivienda

Además de las obras en canales, la Alcaldía de Cartagena anunció otros proyectos que serían financiados con este nuevo crédito. La situación del proyecto actualmente se encuentra en estudio por parte del Concejo Distrital. Entre las obras prioritarias figura la construcción del acueducto de Barú.

También se contempla la ampliación del sistema de agua para la zona norte del distrito. Esta expansión incluye corregimientos estratégicos como Bayunca, Pontezuela, La Boquilla (específicamente Tierrabaja y Puerto Rey), Punta Canoa, Arroyo Grande, Arroyo de Piedra, Arroyo de las Canoas y nuevamente Punta Canoa.

La inversión también se destinará a mil mejoramientos de viviendas. Estos trabajos se realizarán en barrios y corregimientos como Pasacaballos, Barú, Olaya Herrera, El Pozón y 20 de Julio. La lista de beneficiarios continúa con Nelson Mandela, Palestina, Puerto Rey, Cartagenita y Barrios Unidos.

Finalmente, los mejoramientos de vivienda alcanzarán a sectores como Omaira Sánchez, El Carmelo, República del Caribe y Boston. Esta distribución asegura que el crédito de 150 mil millones impacte directamente en la calidad de vida de los ciudadanos en múltiples frentes, desde la seguridad hídrica hasta el saneamiento básico.