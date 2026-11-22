La Compañía Agrícola de la Sierra (CAS) inaugura un nuevo aserrío en Vegachí que generará más de 100 empleos directos y agregará valor a las 13.500 hectáreas forestales en Antioquia.

La Compañía Agrícola de la Sierra (CAS) está avanzando en la construcción de un nuevo aserrío en el municipio de Vegachí, ubicado en el Nordeste de Antioquia. Esta infraestructura industrial marca un punto de inflexión en la estrategia de la compañía, que busca pasar de la simple extracción de materia prima a la transformación profunda de la madera de pino cultivada en la región.

Integración de la cadena productiva forestal

El nuevo aserrío se suma a las plantas inmunizadora y de astillado que CAS ya opera actualmente en el sector de San José del Nus, entre los municipios de San Roque y Caracolí. Esta integración vertical permitirá convertir los troncos de las plantaciones comerciales en tablas y piezas específicas destinadas a la construcción, la fabricación de muebles y otros usos industriales diversos.

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El proyecto contempla la creación de más de 100 empleos directos y abre la posibilidad de dinamizar actividades complementarias esenciales como el transporte, el comercio local y el emprendimiento regional. La dimensión de esta actividad se entiende al revisar la infraestructura forestal que la compañía ha desarrollado en el departamento, donde actualmente cuenta con 13.500 hectáreas de plantaciones forestales y cerca de 7.000 hectáreas de bosque nativo conservado.

Valorización económica del bosque antioqueño

Los cultivos de pino en esta zona tienen un ciclo productivo aproximado de 16 años, desde la siembra hasta su aprovechamiento, momento en el que se inicia un nuevo proceso de plantación. Según Dayana Marín Ortiz, gerente de Gestión Humana y Asuntos Corporativos de CAS, el propósito es que la madera no salga del territorio únicamente como materia prima básica.

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La gerencia de la empresa enfatiza que la madera cultivada en el Nordeste debe transformarse más cerca de su origen, generando valor agregado, conocimiento técnico y oportunidades laborales para quienes habitan este territorio. Esta apuesta también busca aprovechar los diferentes componentes de cada árbol de manera integral.

Mientras una parte se destina a madera inmunizada, otra se convierte en astillas utilizadas como biomasa en calderas industriales. El nuevo aserrío permitirá ampliar la producción de piezas para otros mercados, maximizando el rendimiento económico de cada hectárea cultivada en la región.

Perspectivas comunitarias y oportunidades laborales

Para los habitantes de las zonas rurales de Vegachí, la llegada de esta infraestructura representa expectativas laborales y económicas significativas, pero también la posibilidad de fortalecer actividades que ya hacen parte de la vida del campo. Álvaro Elías Yépez Puerta, de 61 años, lleva 25 viviendo en el sector de La Alejandría, ha trabajado con cultivos de pino y caña, y actualmente preside la Asociación de Productores Agropecuarios Campesinos de Vegachí (Asoprocave).

Desde esa experiencia, Yépez Puerta reconoce el papel que ha tenido la actividad forestal en la transformación del territorio. La región ha evolucionado y generado empleo gracias al aserrío, afirmó el líder comunal. También resaltó el mantenimiento de vías rurales como uno de los aportes que ha recibido la comunidad, pues estas intervenciones facilitan el acceso a las propiedades y mejoran la movilidad de los habitantes.

En la vereda Corinto, Diomer Silva Vidales, de 40 años y líder comunal, considera que el aserrío puede ampliar las oportunidades productivas de un municipio cuya vocación ha estado ligada históricamente al campo y que ha venido orientándose también hacia la ganadería. Aunque reconoce que, inicialmente, existían preocupaciones entre los habitantes por la llegada de la empresa, celebra los espacios de comunicación con los vecinos y empresarios.

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Desarrollo sostenible y responsabilidad ambiental

Diomer Silva Vidales se mostró muy esperanzado al referirse a las posibilidades que traerá el aprovechamiento de la madera, desde su corte hasta su transformación industrial. Su expectativa, sin embargo, está acompañada de dos condiciones estrictas: que se abran oportunidades de empleo para la población local y que la operación mantenga la responsabilidad ambiental.

En este sentido, Fedemaderas enfatiza que la apuesta también debe estar en fortalecer las capacidades de las comunidades para que puedan vincularse a esta cadena productiva, ya sea mediante empleos formales o iniciativas de emprendimiento. La directora seccional de Fedemaderas en Antioquia, Adriana María Pérez, destacó que el Nordeste tiene todo el potencial para ser la región forestal de Colombia.

Pérez indicó que las aptitudes del territorio favorecen mucho esta actividad, que además de contribuir a mitigar el cambio climático, es un motor económico que genera empleo. Le apostamos a la economía legal, a generar empleabilidad y a sacar a los muchachos de esas prácticas ilegales, explicó la directiva, quien añadió que es necesario promover un ejercicio de formación y oportunidades para que las personas puedan trabajar en las empresas del sector o desarrollar sus propios emprendimientos.

En El Churú, otra de las veredas de Vegachí, Juan José Velásquez Gil, de 23 años, estudiante y vicepresidente de la Junta de Acción Comunal, sigue de cerca el avance de las obras, pues trabaja también en la finca de sus padres, lo que refleja el compromiso intergeneracional con este nuevo capítulo industrial en la región.