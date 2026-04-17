Casa Blanca advierte "terribles consecuencias" por amenazas a candidatos en Colombia; Petro alerta sobre plan de atentado a Iván Cepeda

Un alto funcionario de la Casa Blanca lanzó una seria advertencia sobre las repercusiones para quienes amenacen a candidatos presidenciales en Colombia. Paralelamente, el presidente Gustavo Petro reveló que la inteligencia estadounidense tiene conocimiento de un presunto plan de atentado contra el senador Iván Cepeda, quien a su vez ha recibido información sobre intentos contra su vida. Estas declaraciones surgen en un contexto de amenazas a figuras políticas como Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, y encienden las alarmas sobre la seguridad electoral y la polarización política en el país.

Tras las contundentes declaraciones de un alto funcionario de la Casa Blanca sobre las graves repercusiones que enfrentarían quienes amenacen a candidatos presidenciales en Colombia, en medio de un contexto marcado por las amenazas recibidas por figuras política s como Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, el presidente Gustavo Petro ha revelado información alarmante sobre un supuesto plan de atentado contra Iván Cepeda , asegurando que la inteligencia estadounidense ya posee detalles de

esta amenaza. El mandatario escribió en su plataforma X: "Ya tiene la CIA los datos reales y concretos de un posible atentado al candidato Iván Cepeda. En Colombia amenazan por doquier pero las informaciones de planes reales deben ser neutralizadas de antemano". Si bien el presidente no proporcionó detalles adicionales sobre la naturaleza de estas informaciones, su mensaje evoca precedentes sombríos, mencionando el asesinato de Charlie Kirk y el atentado sufrido por Donald Trump, atribuyendo ambos actos a una "extrema derecha que usa el estado para matar y la muerte para buscar votos". La advertencia de Washington llegó a través de Michael Kozak, alto funcionario del Departamento de Estado para América Latina, quien afirmó: "Quienes estén pensando en hacerles daño se enfrentarán a un castigo terrible si tan solo lo intentan". Estas declaraciones se produjeron durante una audiencia del subcomité para el Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes, en la que se abordaba la política de la administración de Donald Trump en la región. El pronunciamiento de Kozak fue una respuesta directa a una pregunta formulada por la congresista republicana María Elvira Salazar, quien hizo referencia a las amenazas de muerte contra los candidatos Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, solicitando un mensaje claro de Washington dirigido a aquellos que consideren la posibilidad de atacarlos. Por su parte, el candidato presidencial y senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, se refirió al tema a través de un video, manifestando: "A lo largo de estos meses he recibido en distintas oportunidades informaciones precisas sobre intentos para atentar contra mi vida". Cepeda añadió que, hasta el momento, no ha "hecho un escándalo" de estas informaciones, con el propósito de no "sembrar ni la alarma ni el pánico en la opinión pública". No obstante, el senador enfatizó la seriedad del asunto, asegurando que "presta toda la atención" a estas amenazas, lo que subraya la gravedad de la situación y la necesidad de medidas de seguridad y prevención. La intervención del funcionario estadounidense y las declaraciones del presidente Petro elevan la preocupación por la seguridad de los actores políticos en Colombia, especialmente en el contexto de un año electoral. La posibilidad de que información sobre planes de violencia circule y sea compartida entre agencias de inteligencia internacionales destaca la complejidad y las ramificaciones globales de la seguridad en la región. La intervención de la congresista Salazar, al traer a colación casos específicos de amenazas, pone de manifiesto la presión que existe en el ámbito internacional para que se garantice la protección de los líderes políticos y se eviten actos de violencia que puedan desestabilizar el proceso democrático. La mención por parte del presidente Petro de una conexión entre estos actos y una "extrema derecha" añade una capa de polarización a la discusión, sugiriendo que las amenazas no son incidentes aislados sino parte de una estrategia política más amplia. La referencia a eventos pasados, como el asesinato de Charlie Kirk y el atentado contra Donald Trump, busca contextualizar la gravedad de las amenazas actuales y alertar sobre posibles patrones de violencia política. La estrategia de Cepeda de mantener un perfil bajo respecto a las amenazas recibidas, si bien busca evitar la histeria pública, también resalta la vulnerabilidad que pueden sentir los candidatos frente a este tipo de intimidaciones. La reiterada mención a la inteligencia estadounidense como poseedora de información sobre planes de atentado sugiere un nivel de cooperación internacional en materia de seguridad y contrainteligencia. Esto podría ser un indicio de la preocupación global por la estabilidad política en Colombia y la región. La Casa Blanca, a través de sus funcionarios, envía un mensaje inequívoco de rechazo a cualquier tipo de violencia contra candidatos y advierte sobre las consecuencias legales y diplomáticas. La congresista Salazar, al impulsar esta discusión en el Congreso de Estados Unidos, demuestra la importancia que se le otorga a la protección de los derechos democráticos y la seguridad de los líderes en América Latina. En resumen, el panorama se torna cada vez más complejo, con acusaciones veladas, advertencias internacionales y la revelación de presuntos planes de violencia, todo ello en un escenario político en constante ebullición. La seguridad de los candidatos y la integridad del proceso democrático se erigen como prioridades fundamentales ante estos hechos. La redacción política sigue de cerca estos desarrollos, buscando ofrecer un panorama completo y matizado de la situación





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