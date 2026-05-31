Casa Refugio de la Gobernación del Atlántico recibe reconocimiento nacional por su sólido modelo de gestión y autonomía económica

La Casa Refugio de la Gobernación del Atlántico recibió un importante reconocimiento por parte del Ministerio de la Igualdad y Equidad y el Ministerio de la Protección Social, en el marco del lanzamiento de la Red Nacional de Casas Refugio en Bogotá. Por su sólido modelo de gestión articulado con el sector privado y ser pionera en la implementación de estrategias, orientadas a la autonomía económica, la Casa Refugio de la Gobernación del Atlántico recibió un importante reconocimiento por parte del Ministerio de la Igualdad y Equidad y el Ministerio de la Protección Social, en el marco del lanzamiento de la Red Nacional de Casas Refugio en Bogotá.

Fue creada en 2017, durante la segunda administración del gobernador Eduardo Verano y se convirtió en la primera de este tipo en la región Caribe.

En el marco del lanzamiento de la Red Nacional de Casas Refugio en Bogotá, la Casa Refugio de la Gobernación del Atlántico recibió un importante reconocimiento por parte del Ministerio de la Igualdad y Equidad y el Ministerio de la Protección Social. Por su sólido modelo de gestión articulado con el sector privado y ser pionera en la implementación de estrategias, orientadas a la autonomía económica, la Casa Refugio de la Gobernación del Atlántico recibió un importante reconocimiento por parte del Ministerio de la Igualdad y Equidad y el Ministerio de la Protección Social, en el marco del lanzamiento de la Red Nacional de Casas Refugio en Bogotá.

Con esta distinción, la Gobernación del Atlántico es destacada a nivel nacional por contar con la única Casa Refugio del país que incorpora un componente integral de autonomía económica, modelo que permite a mujeres víctimas de violencia generar ingresos, fortalecer habilidades productivas y avanzar hacia una vida independiente y libre de violencias.

De manos de la jefe de la Oficina de Promoción Social, Maritza Gómez, la secretaria de la Mujer y Equidad de Género, María Lourdes Dávila Márquez, recibió el galardón que reconoce a la Casa Refugio del Atlántico como referente nacional, al integrar servicios de protección y acogida para mujeres en riesgo de feminicidio, así como también procesos de formación y autonomía económica que les permiten reconstruir sus proyectos de vida con independencia y dignidad.

Hoy más que hablar de infraestructura, de ´proyectos de prevención, hoy estamos hablando de mujeres que salvaron sus vidas, niños que no tienen que vivir en el miedo, mujeres que no tienen que decidir entre vivir bajo la violencia o bajo un techo seguro, y niños que no tienen que ser víctimas del maltrato infantil. La funcionaria agradeció a los ministerios de la Igualdad y de la Protección Social, a la cooperación internacional y especialmente, a cada uno de los grupos pedagógicos, sicológicos y jurídicos que prestan sus servicios día a día dentro de la Casa Refugio en el Atlántico.

Con mucho orgullo, la Gobernación del Atlántico a través de la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género es un referente nacional al contar con la primera Casa Refugio que tiene una microempresa al interior de la misma. Porque creemos en la independencia y la autonomía económica de nuestras mujeres. Junto al gobernador Eduardo Verano, tenemos un compromiso de seguir trabajando por las mujeres.

Hoy, el modelo del Atlántico es considerado ejemplo en el país por demostrar que proteger a las mujeres también implica brindarles herramientas para recuperar su autonomía, dignidad y libertad, puntualizó la secretaria. En el Atlántico se dio origen al programa de acogida, protección y atención integral a mujeres víctimas de violencia de género y/o intrafamiliar, en situación de especial riesgo y a sus personas a cargo, conocido como Casa Refugio, en el marco de la Ley 1257 de 2008 y Ley 2215 de 2022.

Desde su apertura, la Casa Refugio del Atlántico ha brindado atención y protección a 512 personas, de las cuales 183 corresponden a mujeres que lograron salvaguardar su vida, y la de sus hijos y personas a cargo, al alejarlas de entornos de violencia. La cifra incluye tanto población colombiana como 63 personas extranjeras que han encontrado en este espacio una oportunidad para reconstruir sus proyectos de vida en condiciones de seguridad, dignidad y acompañamiento integral.

La Casa Refugio del Atlántico se convierte en modelo a nivel nacional y hasta ahora ha brindado atención y protección a 512 personas, de las cuales 183 corresponden a mujeres que lograron salvaguardar su vida





ElUniversalCtg / 🏆 16. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Casa Refugio Gobernación Del Atlántico Ministerio De La Igualdad Y Equidad Ministerio De La Protección Social Red Nacional De Casas Refugio Autonomía Económica Protección Y Acogida Formación Y Habilidades Productivas Reconstrucción De Proyectos De Vida Violencia De Género Intrafamiliar Mujeres Víctimas De Violencia Autonomía Económica Reconocimiento Nacional Modelo A Nivel Nacional Microempresa

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Gobierno Nacional propone modernizar los giros y pagos postales en Colombia con nuevas modalidades digitalesEl Ministerio TIC publicó un proyecto de decreto que busca habilitar nuevas alternativas de pago.

Read more »

Ministerio de Defensa confirma heridos entregados a autoridades después de enfrentamientos en San José del GuaviareEl Ministerio de Defensa confirmó que algunos heridos se estarían entregando a las autoridades después de los enfrentamientos entre disidencias de Calarcá e Iván Mordisco en San José del Guaviare. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, manifestó que la masacre de semejantes proporciones incluso habría podido ser utilizada para atentar contra la Fuerza Pública.

Read more »

Drones, helicópteros y refuerzos militares: así se protege la jornada electoral en ColombiaEl Ministerio de Defensa destacó el despliegue de cinco nuevos pelotones sobre la vía Panamericana.

Read more »

Elecciones presidenciales: Más de 10.000 funcionarios del Ministerio Público vigilarán la jornadaLa Procuraduría General de la Nación anunció el despliegue de 10.461 funcionarios para vigilar, de manera preventiva, el desarrollo de las votaciones de primera vuelta presidencial.

Read more »