Caso Blessd: Imitador denuncia amenazas y agresión física por parte del equipo del artista

Un imitador de Blessd relata una experience traumática en una reunión con el equipo del cantante, donde supuestamente recibió amenazas de muerte y golpes. El caso avanza en instancias judiciales con audiencias clave.

Las declaraciones de Andrés Sánchez, un imitador conocido por su tributo a Blessd , han expuesto una presunta red de intimidación que involucraría directamente al artista Steven Sánchez , conocido como Blessd , y a sus allegados.

Según el testimonio de Sánchez, su intención original era rendir homenaje a Blessd con un proyecto de tributo, siempre respetando la trayectoria del cantante. Sin embargo, al reunirse con Jara y Daniel Velásquez para coordinar los detalles, el ambiente se volvió hostil de inmediato. Durante la conversación, le cuestionaron por supuestas confusiones en sus presentaciones, acusándolo de actuar en lugares donde Blessd no había estado, algo que él negó.

Sánchez explica que aclaró que su trabajo era un tributo respetuoso, pero le advirtieron que no podía continuar. La situación escaló cuando él, sintiéndose amenazado, intentó grabar el encuentro con su teléfono. En ese momento, Jara le arrebató el dispositivo, lo golpeó en el rostro y el cuello, dejándolo en una posición de vulnerabilidad.

Daniel Velásquez lo acorraló, apuntándole y recordándole, con frialdad, que estaba en propiedad ajena y que su vida corría peligro si no accedía a sus exigencias: "Usted que sabe tanto, sabe que aquí lo puedo matar". El momento más traumático ocurrió cuando le obligaron a contestar una llamada en un teléfono que le entregaron. Al otro lado, una persona que se identificó como Steven (Blessd) le habría dicho: "Yo soy Steven, Blessd.

Yo sé quién tú eres, sé lo que estás haciendo y tienes que firmar el contrato que te están diciendo ahí, porque si yo estuviera ahí, yo le estaría destrozando la cara. Yo no soy tan blandito y buena gente como Jara y ellos". Sánchez afirma que el artista no le permitió hablar, generándole un profundo terror psicológico que lo marca hasta hoy.

Mientras tanto, en el ámbito judicial, se llevó a cabo una audiencia clave en el caso penal contra Blessd. La jueza aplazó la decisión sobre su posible envío a prisión, tomándose unos días para analizar las pruebas y testimonios presentados. La defensa de Andrés Sánchez presentó argumentos para demostrar la sistematicidad de las amenazas y el supuesto secuestro del que fue víctima.

Por su parte, la defensa de Blessd sostiene que él no estuvo presente en la reunión del 1 de junio de 2022, que el conflicto surgió por el uso no autorizado de su imagen, y que los argumentos de fondo se expondrán en el juicio. Este caso pone sobre la mesa presuntos abusos de poder y intimidación en el ámbito del entretenimiento, con un artista de renombre involucrado en acusaciones graves que comprometen su libertad y reputación





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