Caso Freddy Santiago Guzmán: dos detenidos por asesinato en Transmilenio y búsqueda del tercer implicado continúa

Dos de los tres presuntos responsables del asesinato de Freddy Santiago Guzmán en la estación Minuto de Dios de Transmilenio están en prisión. La familia exige la captura del último implicado. La investigación detalla cómo Kevin Naranjo facilitó la huida manteniendo abiertas las puertas del bus mientras Harold Figueroa cometía el ataque. La madre de la víctima ha manifestado que aunque es un avance significativo, aún falta un capturado. La víctima era un estudiante universitario que trabajaba para solventar sus estudios.

Dos de los tres presuntos implicados en el asesinato del joven universitario Freddy Santiago Guzmán , ocurrido en la estación Minuto de Dios de Transmilenio el pasado 15 de abril, se encuentran actualmente en prisión.

La familia Guzmán, profundamente afectada por la pérdida, exige que hasta el último de los responsables sea capturado y llevado ante las autoridades para responder por los hechos. La captura de Kevin Leonardo Naranjo, quien fue enviado a prisión preventiva aunque no aceptó cargos, resultó crucial para que las autoridades pudieran reconstruir una pieza clave de la investigación.

Según la fiscal del caso, Naranjo mantuvo abiertas las puertas de un bus articulado que había llegado a la estación, facilitando el ingreso de sus cómplices y asegurando su ruta de escape mientras estos lastimaban de muerte al joven de 19 años durante un intento de hurto. En una audiencia, la fiscal señaló: Usted hizo que las puertas del articulado se mantuvieran abiertas para, de esta manera, asegurar el ingreso de sus compañeros de empresa criminal y lograr la huida.

Días antes de la captura de Naranjo, Harold Figueroa Ballen, de 22 años, había sido detenido en la localidad de Engativá. Figura señalada como la persona que directamente hirió a Freddy Santiago cuando la víctima se resistió al robo. Figueroa también se encuentra privado de la libertad. Ambos fueron imputados por los delitos de homicidio y hurto calificado en grado de tentativa, conductas agravadas.

A pesar de estos avances, la familia del joven estudiante insiste en que no descansará hasta que todos los implicados estén tras las rejas. Luz Mery Cárdenas, madre de Freddy Santiago, declaró a Noticias RCN que si bien es un avance muy grande, gracias a Dios, la captura del segundo responsable, aún falta por capturar a uno más.

Freddy Santiago, de 19 años, estudiante de ingeniería de sistemas, trabajaba medio tiempo en una sala de cine para ayudar a costear sus estudios, lo que añade un elemento de dolor e injusticia al caso. La investigación continúa para dar con el paradero del tercer implicado y asegurar que sea judicializado. Este crimen ha generado consternación en la ciudad y ha puesto nuevamente sobre el debate público la seguridad en el sistema de transporte masivo Transmilenio.

Las autoridades han enfatizado que no escatimarán esfuerzos para cerrar este caso y han hecho un llamado a la ciudadanía para que colabore con cualquier información que conduzca a la captura del fugitivo. Mientras tanto, la comunidad y los familiares de la víctima esperan justicia y una condena ejemplar para los responsables de este acto violento que segó la vida de un joven con un futuro prometedor.

El caso ha sido seguido de cerca por los medios de comunicación y se ha convertido en un referente de la lucha contra la delincuencia en el transporte público





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