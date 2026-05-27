Caso Kevin Santiago Ángel: rastreo de videos y la casa donde hallaron su cuerpo sin vida en Bogotá

El profesor de 31 años desapareció tras salir de un gimnasio en Kennedy. Cámaras captaron movimientos clave en una vivienda y el traslado de una maleta con su cuerpo, hallado con signos de tortura e incineración en El Tintal. La madre relata los últimos mensajes y la angustiosa espera.

El crimen del profesor Kevin Santiago Ángel Garzón, de 31 años, ha conmocionado a la comunidad de Bogotá . El docente desapareció el miércoles 20 de mayo de 2026 tras salir de un gimnasio en el barrio Gran Colombiano, localidad de Kennedy.

Su cuerpo fue hallado cinco días después en una zona boscosa de El Tintal, dentro de una maleta con signos de tortura e incineración. Las investigaciones, a cargo del CTI de la Fiscalía, han revelado detalles escalofriantes a través de cámaras de seguridad y testimonios clave.

Las grabaciones muestran que, a las 12:50 a.m. del jueves 21 de mayo, un hombre con saco negro y pantaloneta ingresó a una vivienda de tres pisos en el barrio La Rivera, en Kennedy, tras vigilar los alrededores. Minutos después, a la 1:45 a.m., tres hombres salieron del inmueble cargando una maleta café con una toalla naranja encima. Un taxi habría transportado la maleta hasta un potrero en El Tintal.

También se observa a otros sospechosos: uno con gorra, saco azul y pantalón beige, y otro con camiseta naranja y pantalón negro. Se investiga si el profesor ingresó a esa casa acompañado de una mujer que conocía. La madre del profesor, Marta Garzón, relató que la última comunicación con su hijo fue a las 6:20 p.m. del miércoles, cuando él le escribió que estaba en el gimnasio.

Aunque ella le envió mensajes después de las 11:30 p.m., él los leyó pero no respondió. A la 1:30 a.m., las llamadas ya entraban al buzón. El cuerpo fue descubierto el viernes 22 de mayo por un ciudadano que botaba escombros en El Tintal. La comunidad alertó a la Policía, y el CTI realizó el levantamiento.

Medicina Legal confirmó la identidad el lunes 25 de mayo tras la necropsia, que evidenció tortura e incineración. La familia exige justicia mientras las autoridades continúan la búsqueda de los responsables





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