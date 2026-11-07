Caso María Camila Potosí: dos nuevos hombres judicializados por el crimen en Cali

La Fiscalía judicializó a Camilo Moncayo Solano y Ángelo Ochoa Ríos por el caso de María Camila Potosí en Cali, y ya son siete los detenidos.

La Fiscalía confirmó la judicialización de Camilo Moncayo Solano y Ángelo Ochoa Ríos, dos hombres señalados de haber participado en momentos posteriores al crimen de María Camila Potosí, una joven de 21 años que estaba embarazada de ocho meses cuando fue asesinada en Cali.

Ambos fueron capturados recientemente en un operativo adelantado por las autoridades en el Valle del Cauca. Luego fueron presentados ante un juez, que deberá determinar su presunta participación en los hechos investigados.

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Qué habrían hecho los nuevos judicializados en el caso

Según la Fiscalía, Camilo Moncayo Solano y Ángelo Ochoa Ríos habrían colaborado después del ataque ocurrido en un inmueble del sector Alto de Polvorines, en Cali. La hipótesis del ente investigador apunta a una participación posterior al hecho principal.

De acuerdo con la investigación, ambos tendrían relación con el traslado y el posterior ocultamiento del cuerpo de María Camila hasta una zona cercana al río Meléndez, lugar donde fue encontrada más tarde.

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Por estos hechos, la Fiscalía imputó a cada uno el delito de feminicidio agravado en calidad de cómplices. El ente acusador explicó que la imputación considera la responsabilidad individual que atribuye a cada procesado dentro del caso.

Camilo Moncayo Solano y Ángelo Ochoa Ríos no aceptaron los cargos, por lo que su responsabilidad deberá ser definida en el proceso judicial. Un juez ordenó que ambos permanezcan privados de la libertad en un establecimiento carcelario mientras avanza la investigación.

Operación Iron 2.0 y las siete capturas confirmadas

Las nuevas capturas se produjeron durante la Operación Iron 2.0, desplegada el 5 de noviembre en Cali y municipios cercanos. Las autoridades reportan que ya son siete los detenidos relacionados con el caso de María Camila Potosí.

En ese operativo participaron integrantes de la Policía, el Ejército y funcionarios del CTI de la Fiscalía. Durante la acción fueron detenidos dos hombres señalados inicialmente con los alias de 'Anyelo' y 'Cristian', quienes se sumaron a otras cinco personas capturadas previamente dentro de la investigación.

Las primeras cinco personas habían sido judicializadas meses atrás, después de que investigadores de la Fiscalía y la Policía reconstruyeran parte de la ruta seguida durante las últimas horas de vida de María Camila. Entre ellas había una mujer y cuatro hombres, a quienes el ente acusador atribuyó diferentes participaciones dentro de los hechos.

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Cronología de la desaparición y hallazgo del cuerpo

María Camila Potosí desapareció el 16 de julio de 2026, cuando tenía ocho meses de embarazo. Su cuerpo fue encontrado el 20 de julio, cuatro días después, en una zona cercana al río Meléndez.

El hallazgo se produjo en el sector de La Buitrera, en Cali, donde las autoridades ubicaron el cuerpo de la joven. Desde ese momento, la investigación se orientó a reconstruir lo ocurrido en las horas previas.

Desde entonces, las autoridades han adelantado diferentes diligencias para establecer qué ocurrió, identificar a todas las personas que habrían participado y determinar el grado de responsabilidad de cada una. Cada captura se suma a ese trabajo de reconstrucción.

El caso continúa en etapa judicial. Aunque las autoridades han reportado siete capturas, será la justicia la encargada de establecer la responsabilidad penal de cada uno de los procesados, incluidos Camilo Moncayo Solano y Ángelo Ochoa Ríos.