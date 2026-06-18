La Fiscalía General de la Nación logró un triunfo jurídico clave en el proceso que se adelanta por el homicidio de Sara Millerey González Borja, una mujer trans víctima de una violenta agresión armada en el municipio de Bello.

Caso Sara Millerey : Juez prorroga cárcel para alias 'Teta' y 'Chuky' por crimen de mujer trans en Bello. La Fiscalía General de la Nación logró un triunfo jurídico clave en el proceso que se adelanta por el homicidio de Sara Millerey González Borja, una mujer trans víctima de una violenta agresión armada en el municipio de Bello.

A petición del ente acusador, un juez de control de garantías ordenó prorrogar la medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de los dos principales sospechosos: Juan Camilo Muñoz Gaviria, conocido bajo el alias de 'Teta', y Juan David Echavarría Zapata, alias 'Chuky'. Con esta contundente determinación del despacho judicial, la Fiscalía cerró de raíz cualquier posibilidad de una eventual libertad por vencimiento de términos para los implicados.

La entidad judicial argumentó con éxito que no ha existido ningún tipo de dilación injustificada por parte del Estado, demostrando de forma cronológica que los fiscales asignados al expediente han surtido cada una de las etapas y actuaciones procesales dentro de los tiempos y plazos perentorios que estipula el Código de Procedimiento Penal. En el marco del desarrollo de las audiencias, un juez penal de conocimiento instaló formalmente la audiencia preparatoria de juicio oral.

Durante la diligencia, se destaparon las cartas y se presentó un robusto acervo probatorio de carácter técnico, pericial y testimonial, recolectado de manera exhaustiva por los investigadores de policía judicial. Estas evidencias materiales, orientadas a demostrar la presunta coautoría y responsabilidad directa de los procesados en el crimen de la activista e integrante de la comunidad LGTBI, fueron aceptadas en su absoluta totalidad por el estrado para ser debatidas en la próxima audiencia pública.

'Teta' y alias 'Chuky' interpusieron de manera inmediata un recurso de apelación contra la decisión del juez de conocimiento. Debido a esta impugnación, el debate jurídico escalará de nivel y será el Tribunal Superior de Antioquia la corporación judicial encargada de desatar la segunda instancia, evaluando los argumentos de los defensores para ratificar o modificar el camino hacia el juicio.

La prórroga de la medida preventiva mantiene un panorama penal complejo y diferenciado para cada uno de los presuntos determinadores del homicidio. Por un lado, 'Teta' recibió una notificación formal de una nueva medida de aseguramiento que lo mantendrá tras las rejas de forma preventiva en un establecimiento penitenciario mientras se define su culpabilidad en este sonado caso de violencia de género.

Por otro lado, 'Chuky' continuará privado de su libertad en su actual centro carcelario, no solo en atención a la medida preventiva prorrogada por este homicidio, sino debido al estricto cumplimiento de una condena previa y vigente de nueve años y diez meses de prisión que ya pesa en su contra por la comisión de otros delitos, lo que reduce sustancialmente cualquier riesgo de fuga o de libertad inmediata. La Fiscalía cuenta con un paquete completo de pruebas técnicas, periciales y testimoniales aceptadas en su totalidad por el juez de conocimiento.

El futuro inmediato de los procesados se encuentra en entredicho, ya que el caso pasará a manos del Tribunal Superior de Antioquia para su revisión final. La defensa de alias 'Teta' apeló la legalidad de la aceptación total de las pruebas de la Fiscalía, por lo cual el caso pasará a manos del Tribunal Superior de Antioquia para su revisión final.

Por su parte, 'Chuky' quedó cobijado bajo una nueva orden de detención preventiva en establecimiento penitenciario por este crimen específico. En contraste, seguirá tras las rejas cumpliendo paralelamente una condena previa ya en firme de 9 años y 10 meses de prisión por otros hechos delictivos





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