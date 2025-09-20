Caso Uribe Bejarano: Hermano del empresario, capturado por presunta participación en su asesinato

La Fiscalía captura a Juan Carlos Uribe Bejarano, hermano del empresario Jorge Hernando Uribe Bejarano, en relación con su asesinato. El operativo también involucró la captura de otra persona en Cartagena. Detalles del crimen y las investigaciones en curso.

La Fiscalía General de la Nación ha dado un vuelco significativo en la investigación sobre el asesinato de Jorge Hernando Uribe Bejarano, un reconocido empresario de 74 años cuyo cuerpo sin vida fue descubierto en abril en una vivienda ubicada en la vereda El Estero, en el corregimiento Navarro, zona rural de Cali .

Las pesquisas iniciales apuntaban a la posible participación de su propio hermano, Juan Carlos Uribe Bejarano, quien había reportado su desaparición y posteriormente identificó el cuerpo de la víctima tras su hallazgo en un cañaduzal. Juan Carlos, incluso, había expresado su pesar públicamente a través de redes sociales, publicando un mensaje en Facebook que conmocionó a la comunidad: “Con profundo dolor, queremos informarles que hemos recibido la confirmación de que el cuerpo sin vida encontrado el viernes pertenece a nuestro amado hermano, Jorge Hernando. Esta noticia nos ha dejado devastados y en estado de shock, y les pedimos que nos acompañen en nuestras oraciones y pensamientos en este difícil momento”. Este giro inesperado en la trama del caso ha generado una ola de indignación y consternación en todo el país, recordando a muchos el trágico caso del estilista de reinas, Mauricio Leal, quien fue asesinado presuntamente por su hermano, Jhonier Leal, en un contexto de celos y envidias. La captura de Juan Carlos Uribe Bejarano se llevó a cabo el jueves 18 de septiembre, mientras se encontraba trabajando en la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, donde ejercía como jefe de protocolo. En el operativo, también fue arrestada otra persona vinculada al círculo familiar de los Uribe Bejarano, identificada como Moisés Batancourt Zamora, quien fue aprehendido en Cartagena y se desempeñaba como conductor de aplicaciones, según información del diario El País. Hasta el momento, las autoridades no han reportado incautaciones de elementos relacionados con estas detenciones, ordenadas por el juzgado 16 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cali.\El impacto emocional y el dolor profundo que ha generado este crimen en la familia Uribe Bejarano quedaron reflejados en el emotivo testimonio de Alejandra Uribe, hija del empresario asesinado, quien compartió con Caracol Radio los últimos momentos de su padre y las circunstancias que rodearon su muerte. Alejandra relató que su padre salió solo de un restaurante para entregar unas cajas cerca del lugar donde posteriormente sería encontrado, según las investigaciones, sin vida. La última señal de su teléfono celular, registrada en Cachipay a las 4:22 p. m., sugiere que fue interceptado inmediatamente después de despedirse de su hermano, con quien supuestamente había almorzado. “Lo raptaron ahí cerca y lo llevaron de inmediato para Cachipay”, explicó Alejandra. La brutalidad del crimen quedó evidenciada en el hallazgo de los restos de Jorge Hernando, ya que el cuerpo fue desmembrado y quemado. Alejandra describió el horror de recibir solo fragmentos óseos y cenizas. “A él lo desmembraron y después de que le cortaron todas sus partes, lo quemaron”, afirmó, sugiriendo una clara premeditación y un acto de venganza. Esta tragedia familiar no es un hecho aislado, ya que ocho años atrás, la madre de Alejandra también fue asesinada en circunstancias trágicas en una finca de Ginebra. Aunque reconoce la posibilidad de una violencia recurrente en su familia, Alejandra no cree que exista una conexión directa entre ambos crímenes. “Puede haber posibilidades, pero yo esta vez no creería mucho en que haya la posibilidad de que haya alguna conexión de la misma persona”, declaró.\Las autoridades continúan investigando a fondo los detalles de este caso que ha conmocionado a la opinión pública. La captura de Juan Carlos Uribe Bejarano y de Moisés Batancourt Zamora representa un avance significativo en la búsqueda de la verdad y la justicia para Jorge Hernando Uribe Bejarano y su familia. La Fiscalía está trabajando para esclarecer los motivos detrás de este crimen y determinar si existen más implicados. La investigación se centra en analizar las pruebas recabadas, incluyendo testimonios, evidencia forense y el análisis de las comunicaciones. La expectativa es que se logre establecer con precisión la secuencia de eventos y se determinen las responsabilidades de cada uno de los involucrados. La sociedad espera una respuesta pronta y contundente de la justicia ante este acto de violencia que ha dejado una profunda herida en la comunidad. Además de las investigaciones relacionadas con la muerte de Jorge Hernando, las autoridades también están analizando otros aspectos relevantes, como las posibles motivaciones detrás del crimen y la posible conexión con otros eventos. El caso ha generado un debate sobre la seguridad y la necesidad de fortalecer las medidas de protección para evitar que tragedias como esta vuelvan a ocurrir





elcolombiano / 🏆 6. in CO Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Asesinato Cali Empresario Captura Investigación

Colombia Últimas Noticias, Colombia Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Alias 'El Costeño' y 'El Hermano', trasladados a cárceles de máxima seguridad por caso Miguel UribeDe forma paralela, las autoridades continúan con el rastreo de los autores intelectuales. Un informe de inteligencia apunta a la posible participación de disidencias de las Farc.

Leer más »

Caso Miguel Uribe: alias El Costeño y ‘El Hermano’ fueron trasladados a cárceles de máxima seguridadLas autoridades continúan con el rastreo de los autores intelectuales del magnicidio del senador y precandidato.

Leer más »

La inesperada decisión en el proceso sobre la desaparición y el asesinato del empresario Jorge Uribe Bejarano: el CTI capturó a su hermano en CaliEl reconocido comunicador Juan Carlos Uribe Bejarano fue capturado por la presunta desaparición forzada y homicidio de su hermano, Jorge Hernando Uribe Bejarano. Este es el empresario, de 74 años, que había desaparecido el pasado 6 de abril, después de salir de un restaurante en el barrio Santa Mónica, en el norte de Cali.

Leer más »

Los detalles del asesinato del empresario Jorge Uribe Bejarano que habrían conectado a su hermano capturado en Cali: ¿quién es Juan Carlos Uribe?Cuando un grupo de funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía llegaron en aquel 18 de septiembre, a eso de las 4:30 de la tarde, a la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, de Cali, buscaban a Juan Carlos Uribe Bejarano.

Leer más »

Legalizan captura de Juan Carlos Uribe Bejarano, presunto responsable del homicidio de su hermano Jorge HernandoJuan Carlos Uribe Bejarano es el presunto determinador del crimen de su hermano, reconocido empresario caleño.

Leer más »

Capturan en Cali a jefe de protocolo por presunta participación en asesinato de su hermanoLa Fiscalía ordenó la captura de Juan Carlos Uribe Bejarano, jefe de protocolo de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, como sospechoso de la desaparición y el asesinato de su hermano, Jorge Hernando Uribe Bejarano. El empresario fue hallado muerto después de once días de búsqueda.

Leer más »