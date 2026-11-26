La localización de Violeta Muñoz en Bello reavisa la alerta por la aplicación Zangi, utilizada para contactar a menores con anonimato total, según investigaciones policiales y forenses.

La búsqueda de Violeta Muñoz, una adolescente de 15 años originaria de Bello, concluyó con éxito el martes 24 de noviembre cuando fue localizada con vida, cerrando un episodio que había generado una intensa movilización social. La joven había salido de su domicilio con varias maletas sin previo aviso a su familia, generando un desesperado llamado por la ayuda de la comunidad.

Daniel Leonardo Perdomo, padre de la menor, había publicado en redes sociales un mensaje urgente para localizar a su hija. Aunque el desenlace fue favorable para la seguridad física de Violeta Muñoz, el caso ha despertado una preocupación significativa sobre las plataformas de comunicación que facilitan el contacto anónimo entre desconocidos.

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Dudas sobre el uso de Zangi en la desaparición

Los familiares de Violeta Muñoz reportaron encontrar conversaciones sospechosas en el dispositivo de la adolescente que involucraban a un hombre desconocido residenciado en Chile. Esta revelación alimentó la sospecha de que la salida de la casa podría estar vinculada a un encuentro premeditado con este individuo.

La aplicación Zangi, una herramienta de mensajería desarrollada en Armenia, se ha convertido en el centro de la investigación debido a sus estrictos protocolos de privacidad. Los especialistas han señalado que estas características, aunque diseñadas para proteger al usuario, pueden complicar significativamente los esfuerzos de las autoridades para rastrear comunicaciones en casos de seguridad infantil.

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Características técnicas y riesgos de anonimato

Zangi permite a sus usuarios comunicarse mediante un identificador privado de 12 dígitos, eliminando la necesidad de vincular cuentas a números telefónicos o correos electrónicos convencionales. Esta metodología facilita que las personas interactúen sin revelar su identidad real, una funcionalidad que ha sido objeto de crítica por parte de expertos en ciberseguridad.

La plataforma también emplea cifrado de extremo a extremo para garantizar que las conversaciones, archivos y llamadas no se almacenen en sus servidores. Según la compañía desarrolladora, esta medida asegura que solo los participantes directos puedan acceder al contenido, lo que dificulta la obtención de pruebas digitales por parte de la justicia colombiana.

Antecedentes policiales y criminales en la región

Las alertas sobre los riesgos asociados a Zangi no son recientes, ya que el Centro Cibernético Policial emitió un boletín en 2024 advertir sobre las vulnerabilidades que presenta para menores de edad. Este documento oficial destacaba cómo el registro anónimo podría ser utilizado por individuos con intenciones maliciosas para manipular emocionalmente a los jóvenes.

Investigaciones en otros países latinoamericanos han vinculado la aplicación con redes criminales de alto nivel. En Argentina, las autoridades judiciales identificaron el uso de Zangi por parte de miembros de la banda conocida como Los Menores en Rosario, mientras que en Ecuador ha aparecido en investigaciones sobre corrupción y crimen organizado.

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Responsabilidad parental y seguridad en la era digital

El caso de Violeta Muñoz ha reabierto el debate sobre la importancia de un acompañamiento parental activo y respetuoso. Los especialistas enfatizan que la simple revisión de aplicaciones instaladas es insuficiente; es necesario mantener diálogos frecuentes sobre los peligros de compartir información personal con desconocidos.

Las autoridades recomiendan que las familias conozcan las herramientas tecnológicas que utilizan los jóvenes, comprendan sus funciones de privacidad y establezcan canales de confianza que no sean percibidos como vigilancia invasiva. Conservar evidencias de mensajes intimidantes es un paso crucial antes de denunciar.

Si bien la aplicación por sí sola no constituye una prueba de delito, su uso en contextos de contacto con menores requiere una atención especial. La sociedad colombiana debe mantenerse alerta ante estas herramientas que, al priorizar el anonimato, pueden facilitar dinámicas de explotación y abuso si no se regulan o vigilan adecuadamente.