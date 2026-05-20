Caso Yulixa Toloza: autoridades habrían hallado el cuerpo sin vida de la mujer en Apulo, Cundinamarca

El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, reaccionaron con pesar al hallazgo de Yulixa Toloza, una mujer de 52 años que había desaparecido tras un procedimiento estético y que fue encontrada sin vida en Apulo, Cundinamarca.

El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció luego de conocerse el hallazgo del cuerpo de Yulixa Toloza, la mujer de 52 años que había desaparecido el pasado 13 de mayo tras practicarse un procedimiento de lipoláser en una clínica clandestina en el sur de la capital.

El mandatario local confirmó que el cuerpo hallado corresponde al de la mujer de 52 años y, al mismo tiempo, lamentó profundamente el asesinato de Yulixa Toloza, quien el pasado 13 de mayo se había sometido a un procedimiento estético en un establecimiento ilegal. El gobernante capitalino anunció que, una vez se conoció la noticia del hallazgo, se comunicó de inmediato con la madre de la víctima, Nubia Toloza.

Asimismo, Galán informó que solicitó a las autoridades redoblar los esfuerzos para dar con el paradero de los responsables de este crimen. Por su parte, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, reaccionó con profundo pesar ante el hallazgo de Yulixa Toloza. El mandatario departamental envió un mensaje de solidaridad a los familiares y amigos de la mujer de 52 años.

Como parte de las actividades investigativas orientadas por la Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la Sijin de la Policía Metropolitana de Bogotá, fue encontrado a un costado de una carretera, en Apulo (Cundinamarca) , luego de un procedimiento estético realizado en Bogotá. El trabajo articulado, que se emprendió desde las 1:00 p. m. de este martes 19 de mayo, permitió realizar el levantamiento del cadáver en un procedimiento que duró aproximadamente una hora y media





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