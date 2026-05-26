Caso Yulixa Toloza: confirman que muerte ocurrió en un carro, no en clínica estética

La propietaria de Beauty Laser, María Fernanda Delgado, confesó que Yulixa Toloza murió durante el traslado en un vehículo, antes de que su cuerpo fuera abandonado en Apulo, Cundinamarca. La clínica ilegal operaba sin condiciones sanitarias adecuadas en el sur de Bogotá.

El caso de Yulixa Toloza , la mujer que falleció tras someterse a un procedimiento estético en una clínica ilegal en Bogotá , ha dado un nuevo giro tras la confesión de la propietaria del establecimiento.

María Fernanda Delgado Hernández, dueña de Beauty Laser, ubicado en el barrio Venecia al sur de la capital, declaró desde Venezuela que la víctima no murió en el centro estético, sino en el interior de un vehículo, momentos antes de que su cuerpo fuera abandonado en la vía que conecta los municipios de Apulo y Anapoima, en Cundinamarca. La información fue revelada por las autoridades colombianas tras la captura de Delgado el pasado 19 de mayo, quien se encuentra detenida en Venezuela a la espera de su extradición.

Según las declaraciones de la propietaria, Yulixa Toloza aún presentaba signos vitales después de la intervención quirúrgica. Fue durante el traslado en el automóvil cuando su estado se deterioró rápidamente, falleciendo antes de llegar a un centro médico. Delgado señaló que el anestesiólogo conocido como 'Leo' fue quien ideó el plan de deshacerse del cuerpo, argumentando que no había delito.

Esta versión contrasta con la hipótesis inicial de negligencia médica dentro del local, pero ha sido confirmada por los investigadores al encontrar inconsistencias en el lugar. El teniente coronel Rafael Poveda, quien lideró la inspección, detalló que el sitio no cumplía con las normas sanitarias: no era un quirófano, carecía de luces adecuadas y medidas de asepsia, y se realizaban procedimientos invasivos como lipólisis láser en condiciones precarias.

La búsqueda del cuerpo se intensificó cuando Delgado guió a las autoridades en tiempo real desde Venezuela, indicando las rutas y zonas boscosas de Cundinamarca donde había sido abandonado. A pesar de sus indicaciones, no logró precisar el punto exacto, por lo que los equipos de rescate, apoyados con drones, rastrearon más de 30 kilómetros hasta localizar el cadáver.

Durante la inspección de la clínica ilegal, se encontraron varias habitaciones adaptadas como recuperación, así como evidencias de la actividad ilegal: fentanilo y otros medicamentos sin control. En el tercer piso residían María Fernanda, su esposo Edison y sus hijos, donde también hallaron documentos que aclaraban el modus operandi. Las autoridades continúan investigando a los responsables, mientras la familia de Yulixa clama justicia y pide no tomar venganza por mano propia.

Este caso ha puesto en evidencia los riesgos de las cirugías estéticas clandestinas en Bogotá, donde operan sin permisos ni supervisión médica, poniendo en peligro la vida de los pacientes





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