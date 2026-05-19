Caso Yulixa Toloza: local estético ilegal y carajo en el que la sacaron

Una llamada y una nueva pista para dar con el paradero de Yulixa Toloza, una mujer de 52 años que se sometió a una intervención en un local ilegal de estética en el sur de Bogotá y que ya completa siete días desaparecida. Fuentes cercanas a la investigación le dijeron a EL TIEMPO que en el carro gris en el que sacaron a Yulixa peritos forenses encontraron elementos materiales probatorios clave. 5 órdenes de captura se emitirán contra Jesús Hernández Morales, Kelvis Sequera Delgado y 3 venezolanos más por este caso, sin que al parecer se hayan revelado aún sus identidades.

Esto fue lo que se encontró en el carro en el que sacaron a Yulixa Toloza del local de estética: alistan 5 órdenes de captura.

El tío y otro venezolano que escondieron el Chevrolet Sonic quedaron en libertad. Venezuela ya se había advertido sobre fuga de los implicados.

Yulixa Toloza, el vehículo en la que fue sacada del centro estético ilegal Beauty Láser y los administradores del local, avanzan en la investigación por la desaparición de Yulixa Toloza, la mujer de 52 años que se sometió a una intervención en un local ilegal de estética en el sur de Bogotá y que ya completa siete días desaparecida





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