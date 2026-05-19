Casos en la Agencia Jurídica sobre la pelea de la Policía y empresas mineras de oro

La pelea entre la Policía y empresas mineras de oro está involucrada en un gran monto de dinero en medio de la controversia. La continuidad de las operaciones policiales en los proyectos mineros ha generado preocupaciones por la relación entre la seguridad y la actividad minera. Las investigaciones revelan detalles en el caso de la desaparición de Yulixa Toloza y la ubicación de personas clave.

Las claves del caso en la Agencia Jurídica sobre la pelea de la Policía y empresas mineras de oro : se habla de un jugoso monto en medio de la disputa Continuidad de operaciones policiales en proyectos auríferos abrió dudas sobre la relación entre la seguridad y la actividad min era.

Según la información conocida por EL TIEMPO, durante ese periodo tampoco se habría realizado un control de seguridad minera. Los expedientes también mencionan oficiales retirados, contratos por miles de millones de pesos y cuestionamientos sobre quién autorizó mantener la Policía revelan detalles en caso de desaparición de Yulixa Toloza en estética de Bogotá: ubicaron a dos personas clav





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