Casos similares al de Yulixa Toloza en Ibagué: mujer de 23 años hospitalizada y otro homicidio en Bogotá

Dos casos de mujeres víctimas de estéticas ilegales en Colombia, donde se investigan procedimientos estéticos ilegales y homicidios, donde las víctimas eran mujeres mayormente en el caso de Ibagué y feminicidios en el caso de Bogotá.

Denuncian caso similar al Yulixa Toloza en Ibagué: mujer de 23 años fue hospitalizada de emergenc ia luego de realizarse una lipotransferencia "Vamos a sacar a Calarcá y a sus cómplices de esas tierras y traer la seguridad": Abelardo tras el asesinato de Defensores de la Patria La Fiscalía y Medicina Legal ratificaron que los restos encontrados en Cundinamarca pertenecen a la mujer de 52 años, desaparecida tras un procedimiento estético ilegal en el sur de Bogotá.

El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó de manera categórica en las últimas horas que el cuerpo sin vida hallado este martes a un costado de la carretera en el municipio de Apulo, Cundinamarca, corresponde a Yulixa Toloza, la mujer de 52 años que se encontraba desaparecida en Bogotá desde el pasado miercoles, 13 de mayo. El hallazgo del cadáver se produjo tras intensas labores de rastreo por parte de las autoridades locales.

Unidades de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) se desplazaron hasta el lugar en Cundinamarca para adelantar la inspección técnica de los restos, los cuales presentaban características físicas y morfológicas que permitieron la ratificación de su identidad





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