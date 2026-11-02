Catalina Oquendo presenta libro sobre falsos positivos y la JEP

Catalina Oquendo reconstruye la verdad detrás de los falsos positivos en Medellín a través de un libro basado en 7.837 víctimas documentadas por la JEP.

La periodista Catalina Oquendo presentó recientemente su nuevo trabajo titulado Los nuestros. Radiografía de los falsos positivos, en la librería La Pascasia de Medellín. Esta publicación marca un hito en su trayectoria, consolidando años de investigación sobre la violencia en Colombia.

Oquendo, quien fue corresponsal del periódico El Tiempo en Medellín antes de trasladarse a Bogotá y posteriormente radicarse en Buenos Aires, comparte su experiencia en este volumen. El libro se estructura alrededor de la historia de dos hermanos de la familia Montes, ofreciendo una perspectiva íntima y devastadora sobre el conflicto armado.

Also read Hay que seguir adelante: presidente de la JEP tras millonario recorte presupuestal para 2027

La historia central del libro

La narrativa se centra en un soldado whose unidad debía legalizar a un hombre. Este individuo resultó ser el hermano del militar, una víctima designada para el asesinato que la tropa denominaba legalización. Tras el hallazgo, el soldado buscó limpiar el nombre de su hermano dentro del Ejército.

Oquendo reconstruye el funcionamiento de esta práctica brutal mediante testimonios de militares, víctimas, abogados y jueces. La autora cita una cifra concreta proporcionada por la Jurisdicción Especial para la Paz, la cual documenta actualmente a 7.837 víctimas de este delito.

El origen de la investigación periodística

La curiosidad de la autora surgió en 2006 cuando era corresponsal en Medellín. Oquendo recibió un documento de una fuente al despedirse antes de una asignación en Putumayo. Este papel contenía veintinueve denuncias que mostraban patrones repetitivos, aunque el término falsos positivos aún no se usaba.

La periodista guardó ese expediente como una pregunta permanente durante años. Publicó dos artículos en El Tiempo y, al realizar la reportería para el libro, descubrió detalles ocultos sobre esos trabajos iniciales. Su objetivo era crear una historia humana, no una tesis académica ininteligible.

Advertisement

La búsqueda obsesiva de la verdad

Oquendo describió una búsqueda casi obsesiva para confirmar los datos de la nota original en la revista Semana. Esa publicación mostraba una única foto sin identificar a ninguno de los hermanos. El contexto de la costa colombiana, con familias numerosas, complicaba la identificación inicial.

El punto de inflexión llegó con un mensaje por Facebook a las dos de la madrugada. El protagonista, Luis Esteban, contactó a la periodista después de que esta se equivocara al buscar a un homónimo. Esta decisión de abrirse fue fundamental para escribir el libro, ya que la editorial ya tenía la obra pautada.

Testimonios y realidad jurídica

Los expedientes judiciales, aunque mal escritos, revelan momentos de crisis y decisión. Alejandro Botero, abogado de Luis Esteban, ayudó a interpretar estas contradicciones. Algunas figuras, como una inspectora que recogía objetos de escenas del crimen, solo aparecen a través de sus propias descripciones en los archivos.

La autora señala que estos crímenes ocurrieron en un contexto de desigualdad y justicia precaria. El Ejército aprovechó esta vulnerabilidad estructural para cometer abusos. Oquendo enfatiza que solo ocurren este tipo de violaciones en escenarios como el de Colombia.

Impacto en el periodismo de guerra

Oquendo reflexiona sobre su inicio en la cobertura del conflicto. Al principio, cubrió desmovilizaciones donde jóvenes lloraban al entregar armas. Sus preocupaciones en esas crónicas eran cotidianas, como llevar una gallina para las familias. No dimensionaba el peligro que representaba.

Tras mudarse a Bogotá, entendió que las decisiones importantes se toman allí. La redacción del El Tiempo era vibrante y trabajaba en equipo. Verificaron casos con organizaciones sociales y entrevistaron a un sobreviviente. Este enfoque buscaba garantizar la solidez de la información ante las preguntas de la capital.