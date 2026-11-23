La empresaria antioqueña Catalina Sánchez Tobón fue distinguida por el Concejo Distrital de Medellín con la Orden al Mérito Débora Arango por su liderazgo y aportes a la autonomía económica femenina.

La empresaria antioqueña Catalina Sánchez Tobón, reconocida CEO de la firma Opción Hoy, ha sido galardonada con la Orden al Mérito Débora Arango en su categoría Justicia. Este reconocimiento fue entregado por el Concejo Distrital de Medellín durante una ceremonia oficial celebrada en el recinto del Concejo. El honor busca premiar su destacada trayectoria profesional, su liderazgo empresarial consolidado y sus significativos aportes a la autonomía económica de las mujeres en la región.

Detalles del Reconocimiento Distrital

La distinción fue entregada por el concejal Santiago Perdomo Montoya, quien fue el responsable de proponer esta nominación para la empresaria. La Orden al Mérito Débora Arango fue establecida mediante el Acuerdo 088 del año 2013 con el propósito explícito de exaltar a mujeres e instituciones que promueven activamente los derechos de la mujer. Este premio busca reconocer su participación fundamental en el desarrollo de la ciudad de Medellín, consolidando su estatus como un referente de empoderamiento femenino.

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La categoría Justicia está específicamente destinada a reconocimientos individuales, mientras que la categoría Los Derechos de la Mujer se dirige a entidades institucionales. El nombre de la orden rinde homenaje póstumo a la artista antioqueña Débora Arango. En el caso particular de la categoría Justicia, la designación hace referencia directa a una de sus obras de arte icónicas realizada en el año 1944, vinculando el mérito con la expresión artística y la reivindicación social.

Liderazgo y Trayectoria Empresarial

Catalina Sánchez Tobón cuenta con una trayectoria que reúne experiencia sólida en comunicación, estrategia y desarrollo de negocios. Su recorrido abarca los sectores empresarial, público y académico, donde ha demostrado una capacidad excepcional para generar oportunidades. Desde su posición en Opción Hoy, ha acompañado a diversas organizaciones en procesos críticos de planeación estratégica y posicionamiento de marca.

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La empresa que dirige, Opción Hoy, posee más de 30 años de historia en el mercado. Originalmente, la organización nació como un medio de comunicación familiar con raíces profundas en la región. Con el tiempo, evolucionó hasta convertirse en una firma especializada en estrategia y comunicaciones integrales. Bajo el liderazgo directo de Sánchez Tobón, la compañía ha desarrollado proyectos exitosos en sectores tan diversos como el turismo, la gastronomía, la educación, la cultura, la moda, la tecnología financiera y la industria.

Alcance Internacional y Participación Académica

El enfoque de trabajo de la CEO integra la planeación, el marketing y la comunicación con los objetivos específicos de las organizaciones que asesora. Su impacto no se limita a los mercados locales, sino que ha alcanzado mercados internacionales en Colombia, Estados Unidos y República Dominicana. Esta expansión demuestra la capacidad de adaptación y la fortaleza de las estrategias de comunicación desarrolladas bajo su supervisión.

En el ámbito académico y empresarial, Catalina Sánchez Tobón ha asumido roles de alta responsabilidad. Fue elegida como la primera presidenta de Promoción de INALDE Business School en Antioquia. Desde esta institución, participa activamente en el fortalecimiento de una comunidad de empresarios y altos directivos de la región. Esta labor refuerza su compromiso con el desarrollo profesional y el intercambio de conocimientos entre líderes de negocios.

Asistentes al Evento de Premiación

La ceremonia contó con la presencia de varias autoridades clave en la región. Asistieron Obdulio Velásquez, quien ejerce como director general de INALDE Business School. También estuvieron presentes Karina Sterling Zuluaga, directora de Comunicaciones y Relaciones Públicas de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB). Pablo Vélez, secretario encargado de Turismo y Entretenimiento de Medellín, también fue parte de esta distinción oficial.